Alfonso Alonso dimite como líder del PP vasco y deja la política: “Así es imposible seguir”

Alfonso Alonso, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Vitoria en donde ha anunciado su dimisión como presidente del PP vasco. En vídeo, el anuncio de su dimisión como presidente del partido en el País Vasco. L. RICO / VÍDEO: EPV

"Voy a intentar mantener el tipo", ha dicho, muy emocionado, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa en la que ha confirmado su decisión de dimitir como presidente del PP vasco y abandonar la política después de más de 30 años de servicio a las siglas."He dedicado toda mi vida a esto. Cuento con el apoyo de mis compañeros del PP vasco, pero no con el de la dirección nacional de mi partido, y así es imposible seguir". El exministro de Sanidad ha tomado la decisión apenas 24 horas después de que Pablo Casado le informara de que ya no contaba con él como candidato para las elecciones vascas del próximo 5 de abril.

Alonso ha dedicado su discurso de despedida a defender su proyecto político. "No puedo afrontar la responsabilidad política sin ser fiel a esas convicciones. No es posible ejercer el liderazgo sin capacidad para decidir en lo que nos afecta. Aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, dos maneras de entender el funcionamiento del partido, lo que es España y cómo se articula su pluralidad. Pero el PP vasco se ganó su mayoría de edad hace mucho tiempo. Con su coraje", ha añadido.

Alonso ha pedido calma en sus filas, muy desilusionadas tras el nombramiento de Carlos Iturgaiz como nuevo candidato a lehendakari. Fuentes del PP vasco no descartan que otros miembros del partido en Euskadi tomen el mismo camino y abandonen la política. "Son muchos años trabajando juntos, pero les he pedido que sigan en sus puestos, que ayuden al candidato y que trabajen duro", ha declarado el político vasco. "Sabemos más que ninguno superar los malos ratos", añadió.

Tras la dimisión de Alonso, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, seguirá de forma interina como presidenta hasta que un nuevo líder de la formación sea elegido en un congreso que se dejará ya para después de las elecciones autonómicas. La propia Amaya Fernandez ha explicado que "no va a haber ninguna gestora" al no crerarse ningún vacío de poder en el órgano máximo del PP vasco. "Ahora me voy a dedicar a otra cosa, que aún no sé qué es, porque no tenía previsto esto", ha dicho Alonso muy emocionado. "No puedo hablar más". Junto a él estaban Iñaki Oyarzabal, Amaya Fernandez, Leticia Comerón y Ana Morales, sensiblemente emocionados después de una larga y dura jornada. Alonso ha explicado que ayer tuvo la ocasión de hablar con Iturgaiz para desearle lo mejor. "Curiosamente Iturgaiz y yo entramos juntos en el PP", ha recordado.

La crisis entre el PP nacional y el vasco empezó casi el primer día desde el nombramiento de Casado, se acentuó con la elección de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso, y escaló el pasado viernes con el rechazo de Alonso a apoyar los términos de un acuerdo de coalición con Ciudadanos del que Génova ni siquiera le había informado. Casado comunicó a Alonso su candidatura el pasado 10 de febrero. Este domingo, trece días después y a apenas 42 jornadas de las elecciones, le informó de que ya no contaba con él. La decisión ha conmocionado a los populares vascos, pero la inquietud se ha extendido en otros territorios. Dirigentes y exdirigentes consultados por este diario deploran las formas utilizadas contra un veterano como Alonso y les preocupa que la apuesta de Casado por la alianza con Ciudadanos termine llevándoselos por delante. Fuentes del PP vasco creen, además, que la forma en que se ha negociado con Ciudadanos, desde Madrid y a sus espaldas, les penalizará en las urnas. Otros cuestionan la elección de Iturgáiz, que el pasado abril anunció que dejaba la politica molesto por que Casado le hubiera relegado al puesto número 17 en las listas al Parlamento Europeo. "