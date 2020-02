Carlos Iturgaiz: “La colaboración con Vox es muy buena, podría darse en otras partes de España”

Carlos Iturgaiz, (Santurtzi, Bizkaia, 1965), candidato del PP a lehendakari después de que el líder del PP nacional, Pablo Casado, fulminara al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, tras el acuerdo de coalición con Ciudadanos, regresa a la política con el objetivo de recuperar a los votantes “del PP de toda la vida” con un discurso de “defensa a ultranza de la unidad de España, las libertades y la Constitución”. Iturgaiz, que ya fue candidato a lehendakari en 1998, en plena ofensiva terrorista de ETA, es partidario de la colaboración con Vox, un partido al que no considera de ultraderecha. Asegura que trabajar con el partido de Santiago Abascal, como en Andalucía, Madrid o Murcia “es muy bueno y necesario” y “se podría dar en otras partes de España”. Todo lo contrario que con el PNV, al que advierte de que se acabaron los acuerdos con “quienes quieren romper España”.

Pregunta. ¿Cuáles cree que son las razones por las que sustituye a Alfonso Alonso?

Respuesta. Es una decisión de la dirección nacional después de hablar con Alfonso Alonso. No han llegado a un acuerdo en las líneas básicas sobre la coalición [con Ciudadanos] y a partir de ahí Pablo Casado me llamó para decirme si quería ser el candidato a lehendakari de la coalición.

P. La versión de Génova, de Teodoro García Egea, es que fue una decisión compartida con Alonso, pero él dice que quería ser candidato.

R. Es una conversación privada y yo no tengo conocimiento de lo que trataron ni el proceso de la conversación.

P. ¿Qué estaba haciendo mal el PP vasco?

R. Hay mucha gente que se había sentido huérfana por las políticas que se hacían. En algunos casos no estoy de acuerdo, pero es cierto que el PP, que tenía una cuota muy alta, ha ido perdiendo peso y cuota, elección tras elección y hay gente que se sentía huérfana de ese PP de toda la vida.

P. ¿Y cuál es el PP de toda la vida?

R. Es ese que defiende a ultranza las libertades, la Constitución y la unidad de España. Carlos Iturgaiz no ha cambiado sus objetivos ni sus discursos políticos. Lo mismo que dije hace 20 años digo ahora.

P. ¿Pero en 20 años han cambiado muchas cosas no?

R. Algunas sí pero otras no. Ser del PP en el País Vasco es un estigma para mucha gente, se les hace la vida imposible en muchos pueblos y en muchos barrios por decir que eres del PP. Ha habido agresiones en la Universidad, se les ha partido la cara por defender España o a su bandera.

P. ¿Y qué respuesta va a dar el PP bajo su mandato que no haya dado hasta ahora?

R. No tenemos que hacer cosas raras, sino las que quieren los votantes tradicionales del PP. Es decir, ser un dique de contención al nacionalismo vasco y el referente claro y manifiesto de defender sus ideas, de defensa de la libertad, Constitución y unidad de España.

No a más acuerdos con el PNV

P. ¿Es decir, que cualquier tipo de acuerdo con el PNV, como los presupuestarios firmados por Alonso con el Gobierno de Urkullu son historia con su nueva lógica?

R. Es que la lógica del PNV ahora es la de hacer todo lo posible por romper España, se han unido a un frente popular socialista comunista con los secesionistas catalanes y a los batasunos de Otegi como socios, con lo cual el PNV ya ha elegido quienes son sus compañeros de viaje. No vamos a volver a hacerle el juego a un PNV que primero echó al PP del Gobierno de la nación y después se ha ido a pactar con quienes quieren romper España.

P. ¿Usted hubiera hecho como Alfonso Alonso que, siendo presidente regional, no fue a la cita de Colon con Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal?

R. Yo hubiera ido. No es que hubiese ido, es que de hecho estuve allí, aunque no como presidente, claro. Y Había mucha gente del PP vasco que respondió a un llamamiento que era del PP nacional. Estuve muy a gusto.

“Vox es de derechas”

P. Aquella imagen fue el anticipo de varias alianzas entre el PP, Ciudadanos y Vox. ¿Cree que la coalición con Cs es buena para extenderla a toda España?

R. Un ejemplo es lo que sucedió en Navarra. UPN, con el PP y Ciudadanos dieron la noche electoral una satisfacción al centro derecha de este país. Esa es la idea y ese debe de ser el proyecto. Tiene que haber una alternativa unida y fuerte contra quienes quieren romper España. El PP y Ciudadanos van a animar a muchos ciudadanos en el País Vasco y en el resto de España para desenmascarar al frente nacional.

P. ¿Cree que tarde o temprano esa coalición debería incorporar también a Vox?

R. Vox no es un enemigo sino un adversario político, con el que en muchos casos estamos colaborando, como en Andalucía, Murcia y Madrid. Esa colaboración es muy buena y necesaria y la aplaude la gente de este país y se podría dar en otras partes de nuestra nación. Vox tiene cosas diferentes que no comparto en materia autonómica y europea, pero es verdad que el centro derecha cuando colabora, hacemos cosas para solucionar los problemas.

P. ¿Cree que Vox es un partido de ultraderecha?

R. Vox es un partido de derechas con algunos postulados más a la derecha que el PP. Es curioso que se hable de los ultras de la derecha pero no de los ultras de la izquierda que están gobernando este país.

P. Usted que conoce a Santiago Abascal ¿cree que Vox debería confluir o integrarse en una coalición con el PP?

R. Claro que le conozco, coincidí con él cuando él era presidente de las Nuevas Generaciones del PP. Y no nos engañemos, la mayoría de sus votantes han votado en algún momento al PP. Más que integrarse o no, ahora la cuestión es que estamos colaborando las tres fuerzas y lo que pretendo es que los votantes de Vox que alguna vez nos votaron que con Carlos Iturgaiz van a tener la total certeza de defender los postulados que siempre han dicho que defendías, libertades, Constitución y Unidad de España. No les voy a defraudar en llevar sus inquietudes políticas al Parlamento vasco.