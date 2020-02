Iturgáiz: “Casado me dijo que la dirección había decidido que Alonso no siguiera. Me sorprendió su llamada”

El nuevo candidato de la coalición PP-Cs para las elecciones vascas, Carlos Iturgáiz, ha explicado este lunes, en una ronda de entrevistas (Esradio, Cope, Rne y Espejo público, Telecinco...), que el presidente del partido, Pablo Casado, le llamó este domingo, "entre las 18.30 y las 18.45" para comunicarle que "la dirección había decidido que Alfonso Alonso [todavía líder del PP vasco] no siguiera como candidato". Así lo ha revelado en Esradio, contradiciendo la versión del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, que el domingo, en contra de la versión del propio Alonso y el PP vasco, aseguró que la decisión del relevo se había tomado "de mutuo acuerdo" con el hasta entonces candidato.

"Me sorprendió mucho su llamada", ha admitido Iturgáiz en la ronda de entrevistas. El presidente del PP vasco entre 1996 y 2004 había anunciado, en abril de 2019, que abandonaba la política desilusionado con Casado, que le había relegado al puesto número 17 en las listas al Parlamento europeo. García Egea lo presentó este domingo como "el referente" que necesita el electorado vasco "para generar ilusión".

El nuevo aspirante a lehendakari del PP y Ciudadanos no acudirá este lunes a la junta de los populares vascos convocada por Alonso el pasado viernes para analizar el acuerdo de coalición y tratar de reconducirlo. "Me han convocado en una reunión del partido en Madrid", ha declarado. Fue en la capital y de espaldas a Alonso donde se negoció el pacto con Cs para las elecciones vascas. El PP no ha incluido ese cónclave de sus compañeros vascos en las previsiones del día.

Preguntado, en Esradio, por qué no se unen también a Vox, Iturgáiz ha asegurado que Santiago Abascal "es una bellísima persona" y que le conoce muy bien desde su etapa en Nuevas Generaciones del PP. "No estamos juntos porque no quieren los de Vox", ha dicho. Alonso, sin embargo, ha descartado siempre esa posibilidad, al considerar que se trata de un partido ultra fuera de la Constitución. Alberto Núñez Feijóo también ha descartado pactar con Vox. El presidente gallego anunció todo su apoyo a Alonso el pasado viernes, cuando estalló la crisis entre la dirección nacional del PP y su líder en Euskadi larvada mucho tiempo atrás.

Casado confirmó a Alonso su candidatura a lehendakari el pasado 10 de febrero. Trece días después y a apenas 42 de la celebración de los comicios vascos, el presidente del PP le llamó para comunicarle que ya no contaba con él. Previamente, el líder de los populares vacos se había reunido en Madrid con García Egea.La dirección del partido considera que les echó un pulso al criticar los términos del pacto de coalición con Ciudadanos, que garantiza a Cs -ahora sin representación en el territorio- "dos puestos de salida" en las lsitas electorales y ha decidido dar un golpe de autoridad. La decisión de relevarlo ha caído como una bomba en el PP vasco y las expectativas electorales no son buenas. Pero el 5 de abril ya no se examinará en las urnas el barón más distanciado de Casado, sino el propio presidente popular, que ha demostrado que está dispuesto a sacrificar a veteranos del partido en su apuesta por la coalición con Ciudadanos en Cataluña y a nivel nacional.