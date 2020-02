¿Te han enviado esta newsletter? Apúntate aquí.

🗳 ¡Buenos días! Hoy repaso las encuestas en Cataluña, donde pronto se celebrarán elecciones. Pero también veremos cómo se han movido los votos en toda España desde las generales del 10N.

Iowa la lía. El primer caucus de las primarias demócratas ha sido un desastre. La publicación de resultados se retrasó más de 24 horas por inconsistencias en los datos. Y no ha sido cosa de hackers.

1. Las primeras encuestas en Cataluña

Lo básico: ERC no tiene el primer puesto asegurado. El bloque independentista alcanzará probablemente la mayoría . Y ERC podría sumar también con PSC y comunes.

Las encuestas. El jueves pasado Quim Torra anunció que habría elecciones anticipadas en Cataluña y este fin de semana se han publicado varios sondeos. La tabla muestra la estimación de escaños según Sociométrica, NC Report, Electomania y Gesop:

ERC es favorita, pero su ventaja sobre Junts es más estrecha que hace un mes. Se impone a los convergentes por unos tres puntos (22% a 19%), aunque en las generales de noviembre su ventaja fue muy superior (23% a 14%).

El PSC se coloca como primera fuerza no independentista. Ahora mismo tiene bastante margen: ronda los 25 escaños con un 18% de los votos, mientras que Ciudadanos cae a 13 escaños y 10%. La formación de Inés Arrimadas perdería la mitad de sus votos de 2017.

El voto independentista rondaría el 48%. Otra vez. Nacionnalistas (y luego independentistas) apenas se han movido de esa cifra desde hace 20 años.

El bloque independentista suma. ERC, Junts y CUP obtendrían unos 72 escaños, cuatro más de los necesarios para dominar la cámara.

El bloque no necesita el 50% de los votos para tener una mayoría en escaños. Normalmente le valdrá un 47%. Es así por dos características del sistema electoral catalán: 1) su sesgo mayoritario, que premia a las fuerzas más votadas, y 2) su sesgo rural, que hace que los votos de Barcelona —la provincia menos independentista— se conviertan en menos escaños.

¿Pero habrá también una posible mayoría de izquierdas? La mayor incógnita consiste en saber si la suma de ERC, PSC y En Comú-Podem sumará una mayoría. Ahora mismo rondan los 68 escaños y sus opciones están al 50%. Este resultado es fundamental porque definirá las alternativas de ERC, que podría tener que elegir entre un acuerdo y otro.

2. Una cocina para el CIS

El CIS incluyó una estimación de voto con su barómetro de enero, pero sus resultados no me acaban de convencer. Observan una subida del PSOE (2 puntos) y Podemos (1 punto), y una bajada del PP (1 punto) y Vox (2 puntos). ¿El problema? Que esos cambios no parecen congruentes con otros datos del propio estudio: su matriz de transferencia. La tabla dice cómo votarían ahora los votantes de cada partido en noviembre.

Fijaos en el caso del PP. Sus votantes son los más fieles (el 81% le dice al CIS que repetiría); y el partido recoge también de otras formaciones: el 9% de los votantes de Ciudadanos y el 8% de Vox dicen que ahora votarían al PP. Con esos números, lo normal sería predecir una subida del PP, no una bajada.

Sus votantes son los más fieles (el 81% le dice al CIS que repetiría); y el partido recoge también de otras formaciones: el 9% de los votantes de Ciudadanos y el 8% de Vox dicen que ahora votarían al PP. Con esos números, lo normal sería predecir una subida del PP, no una bajada. Y pensad en los bloques. Según la estimación del CIS, habría habido un giro claro a la izquierda (PSOE, UP y MP suben 3 puntos) desde la derecha. Pero ese balanceo no se observa en la matriz: no hay fugas entre bloques ni una mayor desmovilización de la derecha. Mi opinión es que la estimación del CIS conserva el sesgo en favor de la izquierda que lleva exhibiendo desde la llegada de José Felix Tezanos.

Una estimación alternativa. Aunque no podemos hacer un cálculo afinado sin datos de las entrevistas individuales, sí es posible hacer una estimación sencilla a partir de la tabla anterior. Según esos cálculos, el 🔴 PSOE rondaría el 28% de votos, seguido de 🔵 PP (22%), 🟢 Vox (14% o 15%), 🟣 Podemos (12% o 13%), 🟠 Ciudadanos (7%) y ⚪️ Más País (2%). El equilibrio entre la izquierda y la derecha apenas habría cambiado y ambos bloques seguirían empatados.

Detalle de la metodología. Esta estimación se basa en tres supuestos sencillos: 1) ponderar por recuerdo de voto (o, de forma equivalente, tomar los votos de noviembre y “moverlos” siguiendo los cruces que indica la tabla), 2) asumir que la mitad de indecisos votarían igual que en noviembre, y 3) asumir que quienes no votaron en noviembre tienen una probabilidad del 50% de no votar ahora tampoco.

Habrá estimación a partir de ahora. Tras varios meses de vaivenes, el CIS anunció en su barómetro de enero el protocolo que seguirá: se publicará una estimación mensual con el modelo V108. Esto es una buena noticia porque es mejor un CIS sin sorpresas.

¿Qué sabemos del modelo V108? Es el que se usó en las generales de abril (y parecido al de noviembre). Su metodología, que no es terriblemente clara, dice que el modelo usa “filtrado, ponderación e imputación” en la tradición del CIS. Pero la ponderación por recuerdo de voto se aplica solo parcialmente. Eso es importante.

Es el que se usó en las generales de abril (y parecido al de noviembre). Su metodología, que no es terriblemente clara, dice que el modelo usa “filtrado, ponderación e imputación” en la tradición del CIS. Pero la ponderación por recuerdo de voto se aplica solo parcialmente. Eso es importante. El modelo confía demasiado en los datos de intención directa de voto. Y eso traslada a la estimación de voto un sesgo que tiene la muestra del CIS: la falta de votantes de derechas. En enero, por ejemplo, entre los encuestados que votaron en noviembre solo hay un 30% que lo hicieron por PP, Ciudadanos o Vox, cuando esos partidos lograron el 43% de los votos. (Hay otro 8% de entrevistados que no declaran su voto, pero la muestra seguiría estando sesgada aunque fuesen todos de derechas.)

3. Orden de magnitud

👶🏼 El año 2017 fue el primero en España con más nacimientos de madres de 50 años (215) que de 15 años (194). El cruce se produce porque coinciden las dos tendencia. Cada vez hay menos madres adolescentes (han pasado de 9.000 a 6.000 desde 1997) y muchas más madres mayores de 40 años (han pasado de 10.000 a 43.000). | Eurostat

📺 ¿Cómo nos informamos sobre política? En España, el 74% se informa principalmente con la televisión, el 19% lo hace online —un 12% con prensa digital y otro 7% por redes sociales—, el 8% sigue leyendo prensa de papel y el 6% escucha la radio. Son datos del CIS y es probable que sobrestimen los canales tradicionales. Los datos son similares en Estados Unidos, aunque allí la televisión es más débil (45%) y son casi mayoría los que se informan online (43%). | CIS

📱 El boom de Apple. Cuando Steve Jobs volvió a Apple en 1997, la compañía valía una décima parte que Siemens, que era (y es) la empresa industrial más grande de Alemania y Europa. Hoy Apple vale en bolsa más que las 30 empresas más grandes de Alemania. Solo con las ventas de Airpods —sus auriculares sin cable—, la empresa ingresa tanto como Uber y más que Spotify y Twitter. | FT

✈️ Los aviones son mucho más seguros hoy. El lunes seguimos en directo el aterrizaje exitoso de un vuelo de Air Canada que había perdido media rueda y tenía un motor dañado. Es buen día para recordar que los aviones actuales son mucho más seguro: en 2017 hubo 0,01 muertes por millón de pasajeros, cien veces menos que en los ochenta. | OWiD

4. Un fuego random

Los incendios en Australia han dejado imágenes terribles, pero el video que más me ha impresionado es este que grabó la brigada de bomberos de Dunmore. En dos minutos, la escena pasa de la calma a convertirse en un infierno de fuego y cenizas. Lo han colgado en Facebook como “recordatorio de lo rápido que puede impactar un fuego cuando el viento del sur golpea 10 minutos antes de lo previsto”. | Dunmore RFB

