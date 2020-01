El ponente del Constitucional propone acabar con las devoluciones en caliente

Las previsiones sobre las expulsiones en caliente se introdujeron en la ley por la vía de una disposición final titulada “Régimen Especial de Ceuta y Melilla”. En ella se determina que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera “podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Si esta legislación ha acabado ante la justicia europea ha sido a raíz de una iniciativa concreta de dos inmigrantes, uno de Mali y otro de Costa de Marfil. Ambos denunciaron el trato que recibieron cuando se les expulsó del país en 2014 junto a otros en su misma situación. En septiembre de 2018 se llevó a cabo en el Tribunal de Estrasburgo una vista pública en la que Rafael León, representante del Gobierno español —presidido ya entonces por Pedro Sánchez— argumentó que “la no admisión no significa expulsión”. El pasado 29 de enero el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, defendió en la sede de la ONU en Ginebra que España no lleva a cabo repatriaciones de inmigrantes “sin el debido proceso” y sin garantías, y añadió que “no caben expulsiones sumarias”.