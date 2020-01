El consejo general de Ciudadanos tumba el modelo de estatutos de los críticos

Por aplastante mayoría, el consejo general de Ciudadanos reunido este sábado ha tumbado la propuesta de modelo de partido alternativo que ha presentado la corriente crítica que encabeza Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León. El máximo órgano entre asambleas ha rechazado la enmienda de devolución de los estatutos de los críticos con 103 votos en contra, 5 favorables y dos abstenciones. Los críticos pedían que los militantes puedan elegir a los líderes y las direcciones territoriales, en lugar de que lo haga la ejecutiva nacional, como en el modelo vigente que se quiere mantener. En el debate interno, según fuentes presentes, el representante de la gestora Andrés Betancor les ha recriminado "mala fe" y "mentiras" sobre los estatutos discutidos, que el vicepresidente de Castilla y León llegó a tachar de "leninistas". Tras el cónclave, la portavoz de la gestora, Melisa Rodríguez, ha animado a Igea a presentarse para disputarle la presidencia del partido a Inés Arrimadas.

Ni Igea ni Arrimadas han acudido hoy al consejo general, porque ya no son miembros del órgano al haber quedado disuelta la ejecutiva anterior. La reunión ha demostrado que el oficialismo tiene el control total del consejo y los críticos son una reducida minoría, cada vez más jibarizada después de que la gestora destituyera la pasada semana a dos portavoces autonómicos de esa corriente.

El debate solo se ha centrado en el modelo de partido. El sector que lidera Igea había presentado una enmienda de devolución de la ponencia de estatutos elaborada por una comisión designada por la gestora. En base a tres ejes: el primero, la crítica a que la ejecutiva nacional tiene un "poder omnímodo" porque nombra y destituye a todos los miembros de las direcciones regionales, lo que para los críticos "evita los contrapesos internos". El segundo, que la comisión disciplinaria que decide las sanciones a los afiliados también es elegida por la ejecutiva, por lo tanto, según esta corriente, "no hay separación de poderes". Y el tercero, que el régimen disciplinario "parece penalizar la discrepancia", según fuentes de este sector, porque incluye como falta grave actuar con "deslealtad" al partido, "un concepto bastante indeterminado que indica que el debate es visto con suspicacia", sostienen los críticos.

La discusión interna se ha reducido al choque entre el consejero afín a Igea Fernando Navarro, que defendía la enmienda de devolución, y el miembro de la gestora Andrés Betancor. Según fuentes presentes en la reunión, el secretario general saliente, José Manuel Villegas, ha recriminado además a Navarro que los críticos también habían avalado esos mismos estatutos en el pasado. Navarro le ha replicado después que así fue, pero que no quieren persistir en el mismo error.

La votación ha revelado la mayoría aplastante del oficialismo. La portavoz de la gestora, Melisa Rodríguez, ha destacado después que cuando se ha votado la ponencia de estatutos algunos de los críticos han dejado de oponerse, de forma "curiosa", porque la votación de la ponencia ha tenido 105 a favor, uno en contra y una abstención. La ponencia estratégica, por su parte, ha sido aprobada por unanimidad por asentimiento. Se han aprobado también algunas enmiendas parciales, pero ninguna de relevancia. Algunos consejeros se han quejado de que la gestora les ha distribuido las propuestas de enmiendas al comienzo de la reunión y no con antelación, como suele ser habitual, de forma que no podían llevarlas estudiadas de antemano.

Tras la reunión, que se ha alargado algo menos de dos horas, la portavoz de la gestora ha animado a Igea a disputar a Inés Arrimadas la presidencia del partido, con el argumento de que el modelo de partido aprobado hoy no es el que él defiende. "Cada uno tiene que ser consecuente con lo que habla. Nadie aspira a liderar un modelo de partido que no le gusta. Desde la gestora animamos a cualquier afiliado a que se presente si tiene un proyecto diferente", ha invitado Rodríguez a Igea. Arrimadas, por su parte, no ha presentado ninguna enmienda a las ponencias a través de ningún consejero afín, aunque ahora podría hacerlo en la siguiente fase que se abre de discusión de los documentos en las agrupaciones.