La iniciativa autonomista de León suma un nuevo pueblo gobernado por el PSOE

La iniciativa de que la provincia de León abandone Castilla y León y conforme una nueva comunidad autónoma con Zamora y Salamanca sigue ganando adeptos. Urdiales del Páramo, de unos 500 habitantes, se sumará a este plan el 10 de enero. Ese día, el pleno municipal votará una moción del PSOE, partido que tiene mayoría absoluta, a favor de la autonomía leonesa. La alcaldesa, Goya Manjón, ha desoído la consigna del PSOE de que los regidores socialistas no se unan a este proyecto. El propio alcalde de León capital, el socialista José Antonio Diez, votó el 27 de diciembre a favor de una moción del partido autonomista Unión del Pueblo Leonés en la que se reclamaba la separación de Castilla.

Manjón ha explicado en una carta que su partido siempre ha promovido “la pluralidad y el debate” y que la dirección socialista no la ha presionado para retirarse del proceso. El 26 de diciembre, el PSOE envió a los portavoces y alcaldes leoneses una carta, a la que ha accedido EL PAÍS, en la que se les pide oponerse a las mociones autonomistas “por plantear acuerdos claramente inconstitucionales y contrarios al modelo territorial que defiende el PSOE”.

Manjón, en declaraciones a este periódico, ha alabado que su homólogo de León “le haya echado dos pares” y haya priorizado el leonesismo, algo que ya se reivindicó en 1983 tras el Estatuto autonómico que unía a León con Castilla. “Yo soy socialista por encima de todo, pero tengo que defender los intereses de mi pueblo. La gente a los políticos no le importan nada, buscan sillones”, añade la regidora, que valora los 13 años que suma en el Ayuntamiento con mayoría absoluta y sin sueldo. “Es una situación sangrante, no se han llevado la catedral piedra a piedra porque no han podido”, subraya Manjón, de 69 años. La regidora rechaza la idea de que el movimiento es “independentista”, algo que, afirma, “quiere vender el PP”.

Los municipios leoneses que se han incorporado formalmente a esta iniciativa son León, Castrocontrigo, Cuadros, Cabreros del Río, Santa María del Páramo, Valderrey, Matadeón de los Oteros Crémenes y Cabrillanes. En estos tres últimos municipios, el PP votó a favor de la moción autonomista. Luis Mariano Santos, procurador de UPL en las Cortes regionales, apunta que otros 10 pueblos de los 211 que tiene León presentarán esta propuesta y tienen visos de éxito. San Justo de la Vega, hasta el momento, ha sido el único que la ha rechazado.

Santos celebra el crecimiento del leonesismo y aplaude a los alcaldes locales que han rehusado atender a las direcciones nacionales. “Tanto PP como PSOE están intentando que nadie vote a favor, pero es difícil influir sobre los alcaldes y concejales que no viven de la política y que quieren defender este sentimiento”, explica.