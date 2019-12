Texto íntegro de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras

La Abogacía del Estado ha pedido este lunes a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que estime el recurso de súplica de Oriol Junqueras contra la decisión del alto tribunal de no concederle un permiso penitenciario extraordinario para tomar posesión como eurodiputado. La representación del Estado en la causa del procés considera que “cabría permitir” tanto su desplazamiento a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios. La Abogacía no pide, como reclama ERC, que se le deje en libertad, sino que acuda custodiado y regrese luego a prisión. Consulte el texto íntegro de la Abogacía del Estado. Si no puede verlo, descárguelo aquí.