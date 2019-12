La Operación Salida de Navidad arranca con 19,8 millones de viajes previstos por carretera

La Operación Salida de Navidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) arranca este viernes 20 de diciembre con la previsión de 19,8 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras españolas. Este operativo se activará a partir de las tres de la tarde de este viernes y finalizará a media noche el lunes, 6 de enero de 2020.

Como en años anteriores, la Operación Navidad se desarrollará en tres fases, coincidiendo con las festividades propias de estas fechas. La primera fase, la de Navidad, se desarrollará del viernes 20 al miércoles 25 de diciembre. Para esta fase se prevén 6,8 millones de desplazamientos. La segunda fase, la de Fin de año, tendrá lugar entre el viernes 27 de diciembre y el miércoles, 1 de enero de 2020; y la fase de Reyes, la del final de la Operación, se desarrollará del viernes 3 al lunes 6 de enero.

Por tratarse de fechas invernales y propicias para celebraciones, la DGT recuerda que el conductor que vaya a realizar un viaje por carretera debe tener en cuenta las precauciones lógicas de seguridad vial, como por ejemplo no consumir bebidas alcohólicas ni otras drogas. En lo que a vigilancia y seguridad se refiere, Tráfico anuncia que pondrá todos los medios humanos y materiales para priorizar, por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), la vigilancia en carreteras convencionales, donde se produjeron el 85% de los fallecidos en las pasadas navidades.

Huelga de Renfe

Coincidiendo con esta primera jornada de la operación salida, Renfe ha cancelado 271 trenes, 39 de ellos de AVE y Larga Distancia, por una huelga convocada por el sindicato CGT. Así se establece en el decreto de servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento, que cifra en un total de 28.231 viajeros los que se verán afectados por estas cancelaciones y tendrán que buscar otros modos de transporte alternativos.

Todo ello a pesar de que los servicios mínimos garantizan el 90% de los trenes AVE y Larga Distancia habituales, y el 63% de los de Media Distancia (regionales). No obstante, ante la convocatoria de huelga, Renfe, además de no poder reforzar el servicio y aumentar el número de plazas ofertadas para atender el aumento de movilidad de viajeros previsto en estas fechas, tiene que cancelar los trenes que no están incluidos en servicios mínimos.

La compañía ofrece a los viajeros afectados ser recolocados, en caso de que sea posible, en trenes que circulen en otro horario o bien cambiar su billete para viajar otra fecha, en ambos casos sin coste. Para los servicios de Cercanías que la operadora presta en una docena de ciudades, los servicios mínimos son el 50% de los habituales, si bien ascienden al 75% en las horas punta en el caso de Madrid, y del 46% y el 65%, respectivamente, en el resto de ciudades.