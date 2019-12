Puigdemont acusa a la justicia española de tener “secuestrado” al eurodiputado Junqueras

Puigdemont y Comín, durante la rueda de prensa de hoy en Bruselas. FOTO: JOHANNA GERON (REUTERS) / VÍDEO: ATLAS

Un Carles Puigdemont eufórico, que en varias ocasiones apeló “al momento”, se mostró dispuesto este jueves a hacer de inmediato todas las gestiones necesarias para conseguir sus credenciales para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De momento, la Eurocámara ha levantado ya la prohibición que pesaba sobre él para acceder a sus instalaciones a causa de la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Acompañado del exconsejero Toni Comín, Puigdemont sostuvo: “Hoy se abren nuevas oportunidades políticas. Estamos aquí para aprovecharlas”.

El expresidente catalán compareció en la Delegación del Gobierno catalán en Bruselas, donde reclamó a la justicia española la “liberación” inmediata de Oriol Junqueras. Puigdemont valoró la sentencia del TJUE y acusó a la justicia de tener “secuestrado” a un eurodiputado, en referencia al líder de ERC. "Hace nueve horas que Oriol Junqueras debería haber sido liberado, que sabemos que España tiene secuestrado un eurodiputado", sostuvo solo arrancar su discurso ante los medios. “Hoy la justicia europea ha hecho más por la resolución del conflicto que dos años de represión del Estado español y de silencio de las instituciones”, añadió.

El expresidente fue especialmente duro contra el anterior presidente de la Cámara, Antonio Tajani, a quien acusó, junto a “sus servicios jurídicos”, de estar al servicio de algunos Estados, en particular el español. Por ello, aseguró que pedirá “aclarar responsabilidades” y no dudó en agregar que, “si es necesario”, acudirá a los tribunales. En cambio, destacó el discurso del mediodía de este jueves del actual presidente, David Sassoli, quien anunció que quería resolver el asunto que había puesto encima de la mesa la sentencia del TJUE con la mayor brevedad. “Si hoy pudiéramos haber comparecido ante ustedes con las acreditaciones parlamentarias, lo hubiéramos hecho”, añadió.

En los últimos meses, Puigdemont ha elevado el tono contra las instituciones europeas. Sin embargo, este jueves ha negado que detrás de ese discurso hubiera “eurofobia”, sino “euroexigencia”. Aun así, su comparecencia no ha estado exenta de críticas a la Comisión Europea por haber respaldado la posición de España en el juicio del procés. “Pedimos al Estado español y a las instituciones europeas, que hasta ahora le han dado un apoyo incondicional, que reflexionen”, ha sostenido.

Más críptico ha sido respecto a las posibilidades que se le abren para moverse por Europa. Puigdemont ha vuelto a negar que quiera mudarse a Perpiñán, pero no ha negado que quiera acudir allí. “Perpiñán es Cataluña, de toda la vida. Antes y después del Tratado de los Pirineos. Claro que tengo ganas de ir a Cataluña. Y me gustaría ir a Perpiñán, pero yo no voy a mudarme allí”, sostuvo. “No tengo alquilada ninguna casa, apartamento, bungaló o tienda de campaña en Perpiñán”, acabó ironizando.

Más dudas alberga sobre un posible viaje a España. El entorno de Puigdemont sostiene que para ello debería consultar primero con su entorno legal, aunque el expresidente cree que si adquiere la inmunidad parlamentaria no podría ser arrestado. Aun así, se mostró abierto a acudir a “La Moncloa o la Zarzuela” si esa oportunidad surge. También se mostró escéptico en que esa nueva ventana de oportunidad le permita acercarse al Partido Socialista. “Si el PSOE tiene interés a negociar con JxCat el debate de investidura sabe cuáles son los mecanismos. Y eso no lo ha hecho. Concluyo que el Partido Socialista no tiene ningún interés a hablar con nosotros, lo que considero un error”, afirma Puigdemont.