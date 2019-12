Dos remolcadores logran reflotar el ‘Blue Star’, encallado en Ares (A Coruña) desde hace 18 días

El buque Blue Star, que encalló el pasado 22 de noviembre en Ares (A Coruña) después de que sufriera un incendio en la sala de máquinas y lo dejara a merced del oleaje y el viento, navega de nuevo después de que dos remolcadores hayan logrado sacarlo del punto en el que quedó varado. El quimiquero —nombre que reciben en la jerga naval los barcos que se usan para transporte de productos químicos—, de 129 metros de eslora, se dirige al puerto exterior de Ferrol para inspeccionar sus daños, según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia en un mensaje a través de Twitter. En el tuit, la delegación explica que "la tensión del tiro, combinada con la pleamar y las olas" lograron desencallar y reflotar con éxito el buque que quedó varado en la zona de As Mirandas, cercana a las playas de Barrosa y A Canteira y próxima a unos islotes. Los remolcadores Union Princess y Boka Pegasus han coordinado las tareas de remolque.

#BlueStar: hacia las 14.30 horas los remolcadores han desencallado y reflotado el buque. Ahora se dirige al Puerto Exterior de #Ferrol para inspección. Finalmente, la tensión del tiro, combinada con la pleamar y las olas concluyó con éxito @salvamentogob @fomentogob pic.twitter.com/Be0NbGHpd2 — Delegación del Gobierno en Galicia (@DelGobGalicia) December 10, 2019

El quimiquero con bandera de Malta, procedente de Bilbao y con destino A Coruña donde iba a cargar 6.000 toneladas de hidrocarburos, fondeaba en la ría de Ares en la tarde del viernes 22 de noviembre huyendo de la galerna. Su ancla empezó a garrear, es decir, a arrastrarse por el fondo debido al azote del mal tiempo. En una operación que los expertos consultados consideran correcta y "muy habitual", el capitán decidió salir a capear el temporal a unos 25 kilómetros. Pero en un momento dado el buque sufrió un grave incendio en las máquinas, el motor se apagó y quedó a la deriva a un par de kilómetros de tierra. Sin gobierno y zarandeado por el mar embravecido estuvo más de una hora. Acabó empotrado contra el litoral, encamado entre las rocas y la arena al bajar la marea, pero con su tripulación a salvo.

A las pocas horas del siniestro, los equipos de rescate trataron de desencallar el buque por dos veces, pero no lo lograron. A pesar de que el Blue Star no llevaba carga, las autoridades temían por las 45 toneladas de fuel y 60 de gasóleo "para la navegación" que contenía el navío en su interior y estas comenzaron a bombearse, al tiempo que las barreras de Fene, Ferrol y A Coruña se pusieron en alerta. Durante las casi tres semanas que se ha tratado de desencallar el barco, las autoridades no descartaron que el buque tuviera que ser desguazado en el lugar donde quedó encallado. Finalmente, esto no será necesario.