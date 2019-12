¿Te han reenviado este correo? Apúntate aquí para recibir la próxima newsletter o compártela con alguien para que seamos más.

❄️ ¡Buenos días! Hoy vuelvo al 10N con unos gráficos inéditos de las transferencias de votos entre partidos en los últimos días, gracias a los datos que me han cedido desde GAD3. Y además: encuestas sobre cambio climático, sesgos de género y los primeros detalles del informe PISA sobre educación, que se publicó ayer.

Una opinión sobre PISA: el estudio es muy útil.

Vox le arrebató votos a Cs y PP 📉

Las elecciones de noviembre son llamativas porque muchos votantes cambiaron de partido en solo seis meses. Y aunque sabemos que Vox era el que crecía y Ciudadanos el que bajaba, creo que no hemos prestado suficiente atención a los flujos entre partidos.

¿De dónde vinieron los votos de Vox? El partido se alimentó de Ciudadanos, sí, pero también del PP. Tres días antes de las elecciones iban a votar por Vox el 17% de los antiguos votantes de Ciudadanos y un 15% de los del PP. También un 10% de la gente que no había votado, y hasta el 2% o 3% de quiénes lo hicieron por Podemos y PSOE.

Los datos. He podido hacer estos gráficos gracias a las 28.000 entrevistas que han compartido desde la encuestadora GAD3, una de que las más activas (se encargó, por ejemplo, del sondeo de la noche electoral para RTVE). La serie es especialmente valiosa porque llega hasta dos días antes de la votación.

El crecimiento de Vox fue paulatino. Las fugas desde Ciudadanos crecieron casi desde la convocatoria electoral y al menos desde el 1 de octubre. Las que salen del PP subieron tras la sentencia del procés, aparentemente, y luego hubo un segundo despunte alrededor del día 23, tras los disturbios en Barcelona.

¿A dónde fueron los votos de Ciudadanos? Las fugas de Ciudadanos hacía Vox rondaron el 17%, como hemos visto, pero no eran las únicas. Otro 17% de los antiguos votantes de Albert Rivera decía que iba a votar por el PP, un 4% por el PSOE y el 7% —que representa casi 300.000 personas— no iba a votar. El 12% se declaraba indeciso a tres días de las elecciones, así que no podemos saber cuántos acabaron no votando, alimentando flujos o repitiendo su voto. Debieron repetir pocos, dada la caída del partido. Además es probable que Ciudadanos tuviese ex votantes desmovilizados que no recordasen haber votado al partido o que declinaran contestar sondeos.

Cataluña fue una clave de la campaña 🗳

Un estudio del CIS con entrevistas hechas durante la campaña electoral vuelve a constatar la importancia de Cataluña como uno de los motores del voto a Vox.

Cataluña preocupaba. La semana antes de las elecciones un 19% de los españoles decía que la “independencia de Cataluña” era uno de los tres principales problemas en España. Es mucha gente.

Movió votos. Una de cada 25 personas reconocía que la situación catalana le había hecho cambiar de partido. Eso supone mover el 5% de todos los votos.

Y el más beneficiado fue Vox. El 30% de la gente que cambiaba su voto lo hacía para votar al partido de derecha radical. Los tres cambios de opinión más repetidos iban del PSOE a Podemos (9%), de PP a Vox (12%) y de PSOE a Vox (12%).

El perfil de los votantes del partido parece mantenerse. Vox tenía más éxito entre hombres (66%), entre personas de 35 a 54 años y en lugares como Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Extremadura, Madrid o Murcia. Su perfil ideológico seguía yendo de la derecha al centro: el 24% se ubicaba a sí mismo en el extremo derecho (9 o 10 sobre 10), otro 44% se ubicaba en la derecha (7-8) y hasta un 31% se colocaba en el centro (5 o 6).

¿Qué piensan los españoles del cambio climático? 🌏

Somos de los países más preocupados. El 94% de la gente cree que el cambio climático es una "grave amenaza", según datos de Pew Research. En otros lugares están menos inquietos, como pasa en Israel (38%), Rusia (43%), Polonia (56%), EE.UU. (59%), Reino Unido (66%) o hasta en Suecia (69%).

El clima no es un asunto tan politizado en España como en otros países. En EE.UU. la brecha es dramática: el 83% de los demócratas creen que el cambio es una "grave amenaza", pero solo el 27% de los republicanos opina igual. En Alemania, Países Bajos o Suecia lo consideran una "gran amenaza" más votantes de izquierdas (80%) que de derechas (60% o 65%). En España esa diferencia es menor (87% y 75%).

¿Y por partidos? Creen que existe un cambio climático por la acción del hombre… el 90% de los votantes de Podemos, el 85% de Cs, el 81% del PSOE y el 67% del PP. Son datos del CIS de otoño del año pasado.

Influye la edad de los votantes. Entre los jóvenes apenas un 6% niega el cambio climático, mientras que entre los mayores de 65 años son el 15%.

En Vox parece haber más negacionistas. Un 35% de los simpatizantes del partido en 2018 dudaba o no creía que hubiese cambio climático. Y aunque desde entonces el electorado de Vox podría haber cambiado, porque ha crecido, no será una sorpresa si siguen siendo más escépticos: el escepticismo alrededor del cambio climático es algo que comparten muchos partidos de derecha populista.

A fondo. Lee los detalles en mi texto del lunes.

Orden de magnitud

+ España se estanca en PISA. Ayer se publicó el Informe de la OCDE que mide las competencias de los alumnos de 15 años y España parece estancada (o peor) en matemáticas y ciencias. Sus puntuaciones han bajado ligeramente, aunque la OCDE advierte que “no se pudo establecer ninguna mejora o declive significativo”.

+ Científicos israelíes transforman una bacteria del intestino para que se alimente de CO2. ¿Y esto para qué? Para “crear factorías biológicas que conviertan el gas responsable del cambio climático en comida y combustibles”. El trabajo está a medias, conste. Pero ofrece posibilidades de ciencia ficción: “Una opción controvertida sería tomar la decisión política de diseminar por la naturaleza ese ‘dispositivo genético’, con el fin de reducir el CO2 atmosférico”. | EL PAÍS

+ ¿Qué generación es más infiel? El 15% de las mujeres y el 25% de los hombres nacidos en los años cuarenta y cincuenta en EE.UU. ha tenido sexo con alguien que no es su pareja mientras estaban casados. Pero desde entonces las cifras han bajado —al menos de momento— y la brecha se ha reducido: para los nacidos en 1980 rondan el 12% para mujeres y el 13% para hombres. | Philip Cohen

Una votación random 📚

Este fin de semana en Babelia publicaron una lista de los mejores libros del siglo XXI según un jurado de 43 hombres y 41 mujeres de distintas edades. Entonces nos preguntamos… ¿habrán votado igual hombres, mujeres, jóvenes y mayores? Y resulta que no.

En el artículo podéis ver la votación de hombres y mujeres. Y esto es lo que eligieron "jóvenes" y mayores.

La brecha más evidente es una mezcla de sexo y edad: en el top 10 de los hombres de más de 50 años solo hay libros escritos por otros hombres. El sesgo es general —los hombres han votado más libros escritos por hombres—, pero se reduce con los jurados más jóvenes.

PS. Del top 21 mis favoritos son ‘Limónov’ de Emmanuel Carrère (aunque me gusta más 'El adversario') y ‘La carretera’ de Cormac McCarthy. También me gustó ‘Manual para mujeres de la limpieza’ de Lucia Berlin, pero mentiría si digo que está entre mis tres favoritos. Muy abajo en la lista aparece uno de mis escritores predilectos, James Salter.

