Hoy sigo la disección del voto a Vox con datos nuevos sobre la relación del partido con el rechazo a la inmigración y con la evolución de los principales problemas que perciben los ciudadanos. Además, la economía vuelve a la newsletter.

Tres preocupaciones que pudieron aupar a Vox

Los cuatro principales problemas según los españoles son el paro (57%), los políticos (54%), la economía (30%) y la corrupción (22%). Esas han sido nuestras grandes preocupaciones desde el principio de la crisis, allá por 2010, pero es interesante fijarse en los cambios recientes.

¿Qué problemas crecen desde 2018? Se ha disparado el malestar con la clase política (que alcanza un récord histórico) y con la inmigración. También crece la preocupación por la independencia de Cataluña, por las pensiones, la sanidad, la violencia de género y la economía, aunque esta última está lejos de los niveles de la crisis.

En la lista de problemas en auge hay tres —al menos— que podrían haber ayudado a Vox: Cataluña, la inmigración y la crisis política. El principal seguramente es Cataluña, como expliqué hace una semana: hace dos años el asunto solo era un problema principal para el 1% de los españoles, pero ahora lo menciona el 10% de la gente o más.

El segundo es la inmigración, que después de seis o siete años sin acaparar mucha atención aparece ahora como uno de los principales problemas para el 10% o 15% de las personas.

El tercero es la crisis política. Desde hace una década los políticos son enormemente impopulares en España, pero la repetición electoral ha llevado esa desafección a niveles de récord: entre abril y octubre el porcentaje de gente que cree que los políticos y el bloqueo son un problema ha pasado del 33% al 53%. Esas cifras son abono para los partidos nuevos y antisistema. Poder presentarte como alternativa a los partidos establecidos ha sido un activo político al menos desde el año 2011. Lo fue primero para Podemos, luego para Ciudadanos y ahora seguramente lo está siendo para Vox.

Más sobre Vox y la inmigración

El domingo contamos que Vox tuvo más votos en los municipios con más inmigración de muchas Comunidades Autónomas. Nos centramos solamente en describir una relación que existe. Pero es lógico debatir sobre la causalidad: ¿La presencia de inmigrantes no europeos hace aumentar los votos del partido? Mi opinión es que 1) la inmigración no es el principal motor de votos de Vox —pensaría antes en Cataluña—, pero 2) sí creo que la inmigración puede ser un factor causal. Nuestro artículo es un indicio en ese sentido, pero hay otros:

Muchos votantes de Vox lo confirman en encuestas. El 42% de sus votantes en las elecciones andaluzas dijo que había votado al partido por su discurso sobre la inmigración, según datos de 40dB.

El 42% de sus votantes en las elecciones andaluzas dijo que había votado al partido por su discurso sobre la inmigración, según datos de 40dB. Hay más datos individuales: El 60% de los votantes de Vox expresa una opinión “desfavorable” sobre los musulmanes en España (frente al 40% de la población general), según Pew Research.

El 60% de los votantes de Vox expresa una opinión “desfavorable” sobre los musulmanes en España (frente al 40% de la población general), según Pew Research. Y existen evidencias en otros países. Este trabajo sobre Francia encontró que “la inmigración incrementa el apoyo a los candidatos de extrema derecha” (European Economic Review).

¿Cómo podría influir? Estos días he discutido sobre el mecanismo exacto que podría hacer que la inmigración aumentase el voto a Vox. A veces se dice que la inmigración no puede explicar el crecimiento del partido porque la inmigración no ha crecido en los últimos años, pero eso no impide que sea una causa cuando se mezcla con otras. Por ejemplo: es fácil pensar en una combinación de nueva oferta ("Vox empieza a enviar mensajes contra la inmigración") y demanda preexistente ("Esos mensajes tienen más éxito donde había más inmigrantes").

Magnitud: Edición economía 💶

El futuro del trabajo. Manuel V. Gómez hace un estupendo resumen de uno de los temas de nuestro tiempo: los efectos (buenos y malos) que están teniendo los robots y la tecnología sobre el mundo laboral. Daniele Grasso repasa los datos. | EL PAÍS

Esta entrevista a la economista Esther Duflo es fantástica. Podéis ver el vídeo en inglés o leer las mejores frases de la ganadora del último Nobel en este hilo de Twitter. Por ejemplo:

“Durante mucho tiempo la economía ha estado dominada por grandes ideas y teoría, sin prestar mucha atención a los hechos. Eso ha cambiado en gran medida en los últimos 20 años, pero ese cambio todavía no ha sido comunicado al gran público y los políticos”.

Pregunta: ¿crees que es posible resolver el problema de la pobreza? “No solo creo que es posible, sino que hemos progresado de forma considerable en los últimos 30 años. El número de personas extremadamente pobres se ha reducido a la mitad; la mortalidad infantil y en el parto se han reducido a la mitad”.

Empresas cada vez más poderosas. Un puñado de súper empresas son cada vez “más innovadoras, productivas y rentables que las demás”, según explican estos cuatro economistas de la OCDE. Dan un ejemplo asombroso: las ventas de iPads de Apple superan las ventas combinadas de dos tercios de las empresas en la lista Fortune 500. | Vía HBR

Más precariedad en las empresas más pequeñas. Más de la mitad de los trabajadores españoles que no llegan a mileuristas trabajan en empresas de 10 o menos trabajadores. Lo explican Javier. G. Jorrín y Jesús Escudero. | El Confidencial

Una pregunta random 📨

