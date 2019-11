🇬🇧 ¡Buenos días! Hoy os escribo con datos electorales de dos países anglosajones, Reino Unido y EEUU, que viven similitudes desde 2016: ese año les sorprendió un resultado electoral, la victoria del Brexit y la elección de Donald Trump, y desde entonces siguen agitados.

Las elecciones en Reino Unido 🗳

¿Por qué importan? Los británicos están convocados a votar el 12 de diciembre en un adelanto electoral que se entiende (casi) como un segundo referéndum sobre el Brexit. El resultado será clave en cualquier caso. El líder conservador Boris Johnson no cumplió su promesa de sacar a Reino Unido de la UE antes del 31 de octubre, pero logró una prórroga (hasta el 31 de enero) y cambió de estrategia: quiere una mayoría parlamentaria para negociar el Brexit en sus términos.

Lo qué dicen las encuestas. Los conservadores son favoritos (con un 43% de los votos), seguidos de laboristas (30%) y liberal demócratas (15%).

Datos. Las encuestas han sido recopiladas por FT. El promedio lo he calculado teniendo en cuenta su muestra y su fecha.

Las encuestas han sido un tobogán en 2019. El año arrancó casi bipartidista, pero en verano se produjo un empate entre cuatro partidos (los dos tradicionales, los liberales y el recién nacido Partido del Brexit). Entonces la elección de Johnson como lider conservador volvió a cambiar las cosas: su partido empezó a crecer. Su último avance se produjo hace unos días, cuando el Partido del Brexit decidió no presentarse en muchas distritos para no competir con ellos.

Los laboristas han crecido desde la convocatoria electoral. Ya ocurrió en las elecciones de 2017: Theresa May las convocó con 18 puntos de ventaja en los sondeos, pero se fue disolviendo durante la campaña y al final solo se impuso por 2,5 puntos al laborista Jeremy Corbyn.Tengo dos hipótesis que podrían explicar esto. La primera es el voto útil (que hace que muchos votantes del LD se decanten al final por los laboristas) y la segunda es la baja popularidad de Corbyn (quizás muchos laboristas solo se decidan a votar por el candidato cuando no hay más remedio, es decir, al final).

¿Quién va a gobernar? 🔮

Los conservadores son favoritos. Las apuestas, los mercados de predicción y los modelos estadísticos basados en sondeos indican que una mayoría conservadora es el resultado más probable.

Encuestas. En Electoral Calculus estiman que los conservadores rondarán los 355 diputados (de 650). Su modelo dice que la mayoría conservadora tiene un 76% de probabilidades y la laborista un 14%. El resto de las veces se produciría un bloqueo.

En Electoral Calculus estiman que los conservadores rondarán los 355 diputados (de 650). Su modelo dice que la mayoría conservadora tiene un 76% de probabilidades y la laborista un 14%. El resto de las veces se produciría un bloqueo. Mercado de predicción. En PredictIt el consenso dice que Boris Johnson tiene un 80% de probabilidades de ser elegido como nuevo primer ministro. Jeremy Corbyn tiene un 18% de opciones, que son bastantes menos pero no nulas.

En PredictIt el consenso dice que Boris Johnson tiene un 80% de probabilidades de ser elegido como nuevo primer ministro. Jeremy Corbyn tiene un 18% de opciones, que son bastantes menos pero no nulas. Apuestas. Las cifras del mercado de apostadores son similares: los conservadores tienen un 70% de probabilidades de gobernar en solitario y otro 10% de hacerlo en minoría.

PS. Reino Unido es difícil de predecir. El sistema electoral británico es uninominal: el territorio se divide en 650 distritos y en cada uno se elige a un parlamentario. Eso complica las predicciones porque la conversión de votos en asientos es poco proporcional. Podría ocurrir que un partido tuviese solo 650 votos más que otro (uno más en cada distrito) y se llevase todos los representantes. Los efectos no son nunca tan dramáticos, pero el sesgo mayoritario del sistema es evidente.

Mientras tanto en EEUU 🇺🇸

Las primarias para elegir al demócrata que se enfrente a Donald Trump en 2020 están siendo un tiovivo. Hace dos meses Elizabeth Warren (progresista) era la favorita, pero ahora sus opciones se han igualado con las de Joe Biden (moderado) y un nuevo competidor, Pete Buttigieg (joven ‘obamaniano’). Además, esta semana el multimillonario Michael Bloomberg ha entrado en la carrera.

Estas son las opciones de cada uno según los datos de apuestas que me han facilitado en Oddschecker: Biden tendría un 23% de opciones de ganar, Warren un 22% y Buttigieg un 20%. Bernie Sanders resiste con un 13%.

Magnitud: Edición optimismo ☀️

Mueren menos niños. Un estudio recién publicado en Nature muestra la reducción de la mortalidad infantil en el mundo, con un nivel de detalle hasta ahora desconocido. El estudio “permite identificar zonas de alta mortalidad, patrones de progreso y desigualdades geográficas”. | Nature

El avance ocurre en casi todos los países. Entre 2000 y 2017, las tasas de mortalidad infantil se redujeron en 96 de los 97 países más pobres del mundo. La excepción fue Siria. | Gates Foundation

El mapa es fruto de una investigación publicada en Nature

Bangladés. La economía del país es 15 veces mayor hoy que en 1980, ¿pero ha mejorado la vida de la gente? Este artículo de The Guardian explica que las cosas han empezado a progresar y cuenta tanto las luces como las sombras de ese proceso. | The Guardian

Un debate random 🤔

La semana pasada tres lectores me reñisteis por abusar del término anglosajón newsletter en lugar de buscar una alternativa en español. Entiendo el debate, pero no me convence el término boletín. Es muy genérico y trae mucha historia consigo. Creo que newsletter es un neologismo útil, que describe una carta que recibes por correo electrónico y que contiene noticias. Dice mucho con solo diez letras.

En general estoy a favor de importar e inventar nuevas palabras. Como explica Steven Pinker, popularizar términos como proporcional, placebo o falso positivo nos facilitó pensar sobre esos conceptos complejos. Me gusta esa visión de las palabras como herramientas, que me recuerda a Keanu Reeves en Matrix instalándose software en la cabeza (“Ya sé Kung-fu”). Ponerle nombre a conceptos nuevos es una forma de acomodarlos en nuestro cerebro. Ya no necesitas tres párrafos para explicar que algo es proporcional, sino que basta con pronunciar una palabra para que esa idea aparezca de golpe y mágicamente en la mente del otro.

También es cuestionable el uso que hago de random. Podría usar aleatorio o al azar, como recomienda la Fundéu, pero el cambio no sale gratis. La fundación reconoce que el anglicismo “se oye cada vez con más frecuencia en lenguaje oral y en el registro coloquial”, y eso explica por qué lo uso. Esta sección podría llamarse El dato aleatorio, pero entoncer perdería su punto informal.

