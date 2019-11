Esquerra Republicana vence de nuevo en Cataluña con el PSC a la zaga

Casi un mes de protestas en las calles catalanas contra la sentencia del procés han vuelto a catapultar al independentismo en las urnas. Con el escrutinio todavía en marcha, todo apunta a una nueva victoria de Esquerra Republicana en Cataluña (ERC), pero seguido de cerca por el Partit dels Socialistes (PSC). Pese al empuje secesionista, el apoyo a las tres fuerzas que lo representan vuelve a quedar por debajo del 50%, según los primeros resultados de las elecciones generales de este 10 de noviembre.

Durante la tarde, todas las miradas estaban puestas en la participación, tres puntos más elevada que la media española hasta las 18.00. Históricamente, cuando esto ha ocurrido, ha sido una buena señal para la izquierda y también para el independentismo. Hoy no ha sido una excepción: el PSC ha conseguido consolidar sus resultados de abril y el independentismo ha sumado un escaño más y tres puntos extra de apoyo, hasta el 42,6%. Con todo, el independentismo sigue sin sumar mayoría absoluta ni en votos ni en escaños.

ERC ha encabezado el recuento durante toda la noche con 13 escaños, dos por debajo de los 15 que consiguió en abril. Los socialistas se situaban en segunda posición manteniendo los 12 que consiguieron en abril. En Comú Podem, el referente de Podemos en Cataluña, se configura como cuarta fuerza con seis diputados, una cosecha algo inferior a la de Junts per Catalunya, el partido del expresidente Carles Puigdemont, huido a Bélgica desde hace dos años y que crece ligeramente respecto a las elecciones de abril con hasta ocho diputados. La novedad en el panorama catalán ha llegado de la mano de otra fuerza independentista. Los antisistema de la CUP, impulsados por las protestas de la calle de las últimas semanas, han entrado en el Congreso por primera con dos diputados.

Pero el buen resultado del secesionismo tampoco es garantía de que los tres partidos que lo representan acaben por tener influencia sobre el futuro Gobierno. ERC estaba convencida en abril de que sería decisiva con sus 15 escaños y acabó por no serlo. Ahora, los republicanos insisten en que no quieren bloquear el futuro Congreso, pero sus bases están fuertemente presionadas por el independentismo menos pactista de Junts per Catalunya y de la CUP, el nuevo actor de este bando en el Congreso.

El otro dato de la noche en Cataluña es el hundimiento de Ciudadanos, especialmente relevante en esa comunidad donde nació la formación de Albert Rivera y llegó a ganar las elecciones autonómicas de 2017. Ciudadanos baja de cinco a dos diputados y queda en última posición de los ocho partidos que han logrado representación en Cataluña. Tanto Vox como el PP han logrado pasar de uno a dos diputados.