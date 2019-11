Elecciones generales 10-N | Los partidos cierran la campaña electoral en Madrid y Barcelona

EL PAÍS

Pedro Sánchez, en La Sexta: "La Fiscalía, el nombramiento depende del Gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. La verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso. Fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del Gobierno, y también mi Gobierno, que he respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del poder judicial. [Periodista: "Es un mensaje de ¿me equivoqué, lo siento?"] Sí, hay que ser humilde. Creo que además la trayectoria que he tenido durante estos meses de presidente del Gobierno ha sido precisamente esa, la de respetar tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del poder judicial. Lo que quise decir [sobre la independencia de la Fiscalía] y por eso quiero ser muy preciso es que desde luego no hay nadie por encima de la ley. Que hay ya una sentencia del Tribunal Supremo que claramente señala a líderes independentistas que ahora mismo están huidos de la justicia española y que en un Estado social y democrático de derecho el Ejecutivo se compromete a ayudar a la Fiscalía y al Poder Judicial a que estos líderes independentistas vuelvan a España y rindan cuentas ante la justicia. La Fiscalía tiene toda mi confianza. Toda la confianza del Gobierno [Pregunta el periodista: "¿Tiene la Fiscalía toda la independencia que tiene que tener?"] "Efectivamente, la tiene".