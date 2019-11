Iglesias y Errejón pescan con las mismas redes

Antes de que comenzara la campaña dos vídeos musicales, uno que nació en Unidas Podemos, y otro que lanzó la plataforma El Observatorio, afín a Errejón, sonaban al mismo rock de los 80. Días después, el partido de Iglesias optó por el trap, mientras que Más País apostó por el reguetón.

El Observatorio, una plataforma de jóvenes que busca darle "pasión y ritmo" a la comunicación política, lanzó una versión del tema de Los Suaves Dolores se llamaba Lola, titulado No pases por el aro con imágenes de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Iago Moreno, compositor de la letra, explica que no reciben "ni un céntimo de Más País" y que lo hicieron por una cuestión de "compromiso y militancia" con las ideas que defiende el nuevo partido. Al poco de lanzarse, algunos usuarios criticaron en redes la supuesta "apropiación" del tema. Desde el partido, decidieron no amplificar su difusión por tratarse de una canción registrada.

El Observatorio ha lanzado también un videojuego para móvil sobre Errejón. "¿Os imagináis un VIDEOJUEGO donde Íñigo Errejón, convertido en Harry Potter, luche contra VOX Voldemort?", es el reclamo que usaron en redes. Esta agencia ya participó en la campaña de Más Madrid o en la de Evo Morales en Bolivia, defiende que la música es "un lenguaje común", y niegan cualquier intención de plagiar o copiar. "En España la política se ha quedado raquítica en ideas, hay que abrir las miras y relacionarse de forma más sana con la música", critica Moreno.