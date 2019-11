Pablo Iglesias pide el voto nacionalista en Euskadi y Cataluña para frenar a Sánchez

Pablo Iglesias, este jueves en Bilbao. LUIS TEJIDO (EFE) / VÍDEO: ATLAS

Lo hizo el miércoles en Barcelona y lo ha vuelto a hacer este jueves en Bilbao. Pablo Iglesias ha pedido a los nacionalistas que voten a Unidas Podemos el domingo. Confía en que unos buenos resultados en las urnas obliguen al candidato socialista, Pedro Sánchez, a volver a sentarse en una mesa de negociación para formar un Gobierno progresista, una opción que aquel descarta desde la investidura fallida de julio. Iglesias ha vuelto a enarbolar el discurso del federalismo y la plurinacionalidad de España en Bilbao para distinguirse del PSOE, que en los últimos días ha endurecido su posición ante la crisis catalana. “Cuando el PSOE le propone a Casado ponerse de acuerdo a través de mayor dureza en Cataluña, le está diciendo que viene la recentralización” del Estado, ha advertido.

Además de apelar a los socialistas desencantados con Sánchez, se ha dirigido especialmente a los votantes del PNV y EH Bildu. “Pueden tener alguna diferencia con nosotros, pero no podrán decir que no hemos dicho lo mismo siempre”. Iglesias aspira a reeditar los resultados de las elecciones generales de junio de 2016, en las que Unidas Podemos superó al PNV en Euskadi con el 29% de los votos y seis escaños. Un resultado que no se repitió el pasado abril, cuando la formación de Iglesias perdió dos diputados y fue relegada a tercera fuerza, por detrás del PNV y el PSE. Una situación similar a la de Cataluña. En Comú Podem ganó las elecciones de 2015 y 2016, pero en abril quedó en tercera posición por detrás de ERC y el PSC.

El líder de Unidas Podemos está tratando de rentabilizar lo que considera “un giro a la derecha” de Pedro Sánchez para lo que señala al debate de candidatos del pasado lunes. “Dice que va a cambiar el Código Penal para prohibir referéndums como el del 1-0, ¿pero no quedamos en que no había habido un referéndum?”, ha dicho sobre una de las propuestas de Sánchez durante el debate. Iglesias aspira a movilizar a los suyos —y los que fueron suyos en 2015 y 2016— para ser determinantes después del 10-N. “Si Unidas Podemos está fuerte y el PSOE se va con el PP, a lo mejor no vuelven a gobernar jamás”, ha aventurado.

La militancia de Unidas Podemos, a tres días de las elecciones, parece movilizada. Tanto el miércoles en Barcelona como este jueves en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, los aforos de los recintos elegidos para la celebración de los actos de campaña se han quedado pequeños, con decenas de personas que no pasaron de la puerta.