De izquierda a derecha, Cayetana Álvarez de Toledo, Aitor Esteban, Iván Espinosa de los Monteros, Irene Montero, Gabriel Rufián, Inés Arrimadas y Adriana Lastra. En vídeo, los mejores momentos del debate. FOTO BORJA B. HOJAS (GETTY) / VÍDEO VIRGINIA MARTÍNEZ (EDICIÓN), TVE (IMAGEN)

En la campaña electoral más corta de la historia de España (o más larga, según se mire), los debates televisados son la campaña misma. No hay cartelería en las calles, ni banderolas ni publicidad en las marquesinas de las paradas de autobuses. No hay signos externos que hagan caer al ciudadano cuando va a comprar el pan de que dentro de una semana hay otra vez elecciones.

Otro dato. Los españoles se informan de la campaña electoral por las televisiones. Así lo declara el 61,3%, según recoge el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Tercer dato: los políticos en general, los partidos y la política son el segundo problema para los españoles, después del paro. En octubre, casi cuatro de cada 10 (el 37,8%) lo cita como una de sus preocupaciones. Y una última cifra: La solicitud del voto por correo ha caído un 30% respecto a las elecciones de hace seis meses. La campaña arrancó con España de puente y la chavalería disfrazada de esqueleto. El fantasma de la abstención acecha. Y los indecisos pueden portar enormes calabazas.

En estas coordenadas se celebró la noche de este viernes en RTVE el primer debate, moderado por el periodista Xabier Fortes, entre los siete portavoces de los partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso: Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV).

De lo visto durante poco más de dos horas quedó claro que no hay variaciones sobre las posiciones que mantienen sobre Cataluña, el principal problema territorial del país. Los partidos no se permiten cesiones, ni abrir pequeñas rendijas para que entre algo de aire (o algo de luz). Diálogo, pero con referéndum, defendieron Rufián y Esteban; también Montero, pero de su boca no salió la palabra “referéndum”, sino “mecanismo que permita pronunciarse”. PP, Vox y Ciudadanos defendieron con distinta intensidad mano dura en Cataluña y entre ellos se reprocharon flaquear ante las formaciones independentistas. Todos cargaron contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. “¿Quiere mirar a la cámara y decir cuántas naciones hay en España?”, inquirió Arrimadas a Adriana Lastra. La pregunta le entusiasmó a la portavoz del PP que la replicó como un eco. “El PSOE defiende la unidad de España, pero reconoce la pluralidad y la diversidad”, respondió aplicadamente la socialista.

Los portavoces también se intercambiaron reproches por la situación de bloqueo político más que apuntar soluciones a partir del 10 de noviembre. Álvarez de Toledo, apremiada por Vox, aseguró de manera tajante que el PP no facilitará con su abstención la investidura de Sánchez. Le costó medio segundo decirlo. Pero no hubo forma de que rectificara su opinión sobre incluir el consentimiento afirmativo en el Código Penal. “No todo lo que no sea un sí es un no”, insistió.