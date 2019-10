Elecciones generales 10-N: siga el inicio de campaña en directo

EL PAÍS

Pedro Sánchez, líder del PSOE, en el arranque de la campaña en Sevilla: "No puede haber ningún voto que se quede en casa, ni un voto que vaya a otras formaciones políticas. Quien quiera estabilidad, aquí está el PSOE. El próximo 10 de noviembre no se plantea una disyuntiva entre sí o no, la disyuntiva es gobierno sí o sí, desbloqueo sí o sí para que España pueda avanzar en convivencia".