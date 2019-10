Casado: “Estamos hartos de ‘seny’ y la ‘rauxa’. Queremos orden y convivencia en Cataluña”

El líder del PP, Pablo Casado, saluda al líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, este sábado en Valladolid. En vídeo, la intervención de Casado. Foto: EFE | Vídeo: EP

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado, en un acto de partido en Valladolid, que Cataluña "no puede esperar un minuto más" y ha urgido a Pedro Sánchez a aplicar ya la ley de seguridad nacional para frenar a los que los populares denominan "la kale borroka catalana". "No quiero un policía herido más. No quiero imágenes internacionales de Cataluña ardiendo. Pongamos orden ya, con proporcionalidad y firmeza. Estamos hartos del seny y la rauxa. Lo que queremos es orden y convivencia", ha dicho.

"Cuando una minoría violenta ataca las infraestructuras críticas de un Estado no es momento para exigir silencio, es el momento de exigir orden. Cuando una minoría violenta de radicales empieza a ejercer la kale borroka en nuestras plazas y calles no es momento de hacer un llamamiento al diálogo, sino de hacer un llamamiento al cumplimiento de la le Constitución", ha declarado Casado.

El líder del PP ha instado a Pedro Sánchez a enviar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el requerimiento previo para que cumpla con sus obligaciones constitucionales, paso previo para la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, insistió este viernes en "la proporcionalidad" como respuesta a los actos violentos en Cataluña. "El Estado no puede ceder a la exaltación", señaló.

Casado ha vuelto a pedir al presidente en funciones que el PSOE rompa los acuerdos en 40 Ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona con los partidos cuyos líderes acaban de ser condenados en la sentencia del procés. Y tras sugerir que Sánchez estaba "contemporizando con los responsables de la Generalitat" por si pudiera necesitar los votos de los independentistas tras las elecciones del 10 de noviembre, el líder del PP se ha dirigido a los catalanes "desamparados que se preguntan dónde está el Estado" y ha presentado a su partido como "el dique de contención" del independentismo si "los españoles requieren su actuación". "Cataluña nunca va a ser independiente", ha zanjado.