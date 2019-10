Última hora de la huelga en Cataluña | Cortes en las autopistas y en los accesos a Barcelona

"Hay belleza en la destrucción. Tiene que ver con el civismo. Una pareja de ancianos —él en pantalón corto, ella en camisón— bajaron la noche del miércoles en zapatillas a empujar unos contenedores que unos radicales habían colocado en medio de la carretera, pegados a los coches y a los árboles, en una calle estrecha que podía convertirse en una ratonera infernal en caso de haber prendido. Lo hicieron con ayuda de otros chavales. No dijeron nada, no gritaron, no reprocharon. Se fueron calle abajo, hacia Roger de Llúria y volvieron a subirse para su casa".

Entrevista al president , Quim Torra, en TV3. Según él, ahora vienen tres pasos: debate, autodeterminación y constitución. "Yo me veo con fuerza para avanzar en el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Es mi mandato. Yo no he venido aquí para otra cosa. Yo trabajo para un país mejor".

Entrevista al president , Quim Torra, en TV3: "El señor Pedro Sánchez rompió las negociaciones que nosotros intentamos". Y añade: "Le he enviado muchísimas cartas, pero el problema, simpre, es el independentismo. ¿Usted conoce la propuesta del PSOE para Cataluña? Yo le he escuchado cero propuestas. Y es el problema más grave del Estado español. Y sin escuchar a Cataluña no se puede gobernar España".

Comienza la entrevista del president , Quim Torra, en TV3: "Yo solo acato lo que dice el pueblo de Cataluña. Rechazamos esta sentencia. Es una cuestión esencial en estos momentos: no aceptar esta sentencia". Y añade: "Continuamos avanzando en el ejercicio del derecho de audeterminación. Nuestros compañeros están encarcelados por poner unas urnas. Están juzgando el derecho de autodeterminación de Cataluña. No aceptamos la sentencia porque eso significaría no aceptar el derecho de autodeterminación de Cataluña".

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en Telecinco esta noche: "Como catalán me he sentido muchas veces abandonado por el Estado. El Estado no está presente en lo público". Y añade: "El Estado no puede ir desapareciendo de una parte del país. Cuando desaparece, corre el riesgo de que esa parte deje de ser su país".

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ante los disturbios vividos estos dos últimos días: "No queremos más fuego en las calles de Barcelona. Ni otro exceso en la represión de las protestas. Tampoco necesitamos incendiarios entre la clase política. En este vídeo hablo de lo que estamos viviendo estos días. Desde la serenidad y el respeto, es necesario que hablemos claro". Colau critica a los partidos independentistas de la Generalitat porque “han estado inflamando con retórica época y no han estado gobernando, han hecho dejación de funciones en los servicios, y además han hecho promesas que sabían que eran irrealizables a corto plazo”. La alcaldesa afirma que “la represión” y la judicialización sumada “a la retórica” ha llevado “a una política de trincheras que genera sensación de frustración”. En vistas al futuro, la alcaldesa pide hacer las cosas distintas: “más empatía” a Pedro Sánchez y a Quim Torra, a quien critica por haber “sobreactuado de nuevo” este jueves en el Parlament. Le ha pedido que “esté presente y hable al conjunto de la población y no solo a los suyos”. “Necesitamos gobiernos que dialoguen, reducir la testosterona, dialogo y empatía”. “Dejemos de hacer trampas y discursos que atrapan. Tampoco necesitamos represión”, afirma y apuesta por “ceder y no buscar posiciones de máximos”. “Sean fuertes y valientes, generosos y escúchense”, concluye.

EL PAÍS

Felipe González, sobre la aplicación del artículo 155. El expresidente del Gobierno ha dicho este jueves en Palma que no se dan las circunstancias para aplicar el 155 en Cataluña: “No digo que no haya que llegar, digo que no hay una circunstancia para hacerlo. Y si hay que llegar, hay que llegar. Pero no es el momento”. Cree que Sánchez está en la posición en la que debe estar un presidente de Gobierno “de defensa de la legalidad” y que tendría que haber mas gente defendiendo el Estatuto de Autonomía “para que no quede huérfano”. También apuesta por el diálogo en el marco de la legalidad, “para que no sea una quimera”. Sobre las elecciones, considera necesario un pacto de Estado y que se respete el principio básico de que los partidos que tengan responsabilidad de gobierno no puedan obstaculizar que lo formen otros si no consiguen un acuerdo. Información de Lucía Bohórquez.