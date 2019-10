El cráneo hallado en una casa de Castro Urdiales es de la pareja de la mujer detenida

El cráneo que una mujer descubrió en una caja en Castro Urdiales, Cantabria, corresponde a un bilbaíno de 67 años desaparecido desde el pasado mes de abril, y pareja de María del Carmen M.G., la mujer enviada a prisión por un juez. Los resultados de los análisis practicados al cráneo, que estaba prácticamente descarnado, determinan que corresponde a Jesús María B.R.

La Guardia Civil ampliará la búsqueda de pruebas a unos terrenos propiedad del fallecido, en el barrio de Helguera de Sámano, según ha explicado el primo carnal de la víctima, Carlos Ricondo. "Estamos a la espera de que nos llame la Guardia Civil para ir a inspeccionarlos, porque por protocolo querrán investigarlo todo", ha añadido Ricondo, que asegura que la detenida desconocía el lugar exacto donde se encuentran estas propiedades.

La mujer, natural de Utrera, Sevilla, de 61 años y afincada desde hace siete en Castro Urdiales había entregado una caja a su vecina que contenía, según le dijo, juguetes eróticos que no quería que encontrara la Guardia Civil si registraba su casa tras la denuncia de la desaparición de su pareja. Pasado un tiempo y debido al hedor que desprendía, la vecina abrió la caja y encontró el cráneo dentro, en la madrugada del viernes al sábado. El cráneo ha sido analizado en Madrid por los expertos del Servicio de Criminalística del instituto armado.

"Teníamos esperanza de que hubiese vuelto, pero tras tanto tiempo sin dar señales de vida pensamos incluso que se habría tirado al mar", lamenta Ricondo, que cuestiona la versión que desde el primer momento Carmen contó a la familia tras la desaparición de su pareja. "Primero nos aseguró que se había ido de vacaciones. Al llamarle al móvil y no contestar, nos dijo que se le había roto al caerse a la bañera y nos facilitó otro número de teléfono del que nos llegaban mensajes, pero que por la forma de escribirlos creíamos que no eran suyos", ha subrayado el familiar.

Unas "extrañas" circunstancias que empujaron a los primos a exigir que Jesús María les llamase o les mandase un audio con su voz para verificar que quien portaba ese teléfono era él. "Pero no obtuvimos ninguna respuesta, por lo que su primo Alfonso junto a un amigo ertzaina denunciaron su desaparición", ha afirmado.

Sin embargo, ha añadido, "no se pudo demostrar nada" y el juez archivó el caso, porque su pareja declaró "que se había fugado de forma voluntaria con 12.000 euros que guardaba en la vivienda" y que la había abandonado, cuando él "nunca tenía dinero en metálico en casa". Ricondo ha apuntado que los hijos de Jesús María no tenían relación con él desde hace años, después de la separación de su mujer, y que "hasta el momento" no se han puesto en contacto "ni ellos, ni su expareja".