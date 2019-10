Marta Higueras, mano derecha de Carmena, será la número dos de las listas de Más País

En la imagen, Marta Higueras e Íñigo Errejón en la pradera de San Isidro el pasado mayo. En vídeo, entrevista a Errejón en la cadena SER. Carlos Rosillo / ATLAS

Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena durante sus años como alcaldesa de Madrid, será la número dos de Más País por Madrid. Higueras fue en la pasada legislatura primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital y actualmente es coportavoz de Más Madrid. El tercer puesto en las listas de Más País lo ocupará la hasta ahora concejala de Más Madrid y militante de Equo Inés Sabanés. "Son responsables directas de nuestra gestión verde, feminista y por el equilibrio social en el Ayuntamiento de Madrid", ha valorado Íñigo Errejón, líder de la plataforma Más País, en una entrevista este miércoles en la cadena SER.

"Para que el resultado sea diferente tiene que haber opciones diferentes", ha asegurado Errejón. El confundador de Podemos ha explicado que su partido irrumpe en el panorama político para movilizar a aquellos votantes progresistas "hartos y decepcionados" que habían decidido quedarse en casa en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre y evitar que le salgan las cuentas a la derecha. Y ha añadido: "Si la llave la tienen los mismos, puede volver a ocurrir lo mismo".

Errejón ha criticado que el resto de líderes políticos aborde la nueva convocatoria electoral "sin un gramo de autocrítica" y ha defendido que ellos van a trabajar para que haya un gobierno progresista. Más País solo se presentará en aquellos lugares en los que pueda conseguir escaños que sumen al bloque de la izquierda, aunque las circunscripciones concretas no se conocerán hasta el lunes de la próxima semana. Errejón ha asegurado que no participaría en un Gobierno del PSOE y Ciudadanos.

Sobre la aplicación de nuevo del 155 en Cataluña, el líder de Más País ha comentado que hoy en día no ve motivos para ello. Desde su punto de vista, "hace falta un acuerdo de convivencia, primero entre catalanes" y luego votarlo. Sin embargo, Errejón afirma que su apoyo a Pedro Sánchez para formar un Gobierno no se vería condicionado si el PSOE decidiese hacerlo. "No habría que hipotecar un Gobierno progresista por esa decisión".