Interior recorta un 60% las medallas pensionadas tras el escándalo de la ‘policía patriótica’

El Ministerio del Interior ha reducido en un 60% el número de agentes que el 2 de octubre, con motivo de la celebración del patrón de la Policía Nacional, serán condecorados con una cruz al mérito policial con distintivo rojo, que lleva aparejada una recompensa económica vitalicia. Serán 60 policías los que la reciban, frente a los 151 del año pasado, los 154 de 2017 o los 198 de 2016, el año en el que, con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, se entregó el mayor número de la historia. Además, entre los que recibirán este año la medalla no hay por primera vez comisarios y son mayoría los agentes de base. El Gobierno gastó 17,8 millones de euros en 2016 —único año del que hay datos oficiales— en pagar estas recompensas económicas. De ellos, 11,2 millones fueron destinados a la Policía Nacional.

La nueva política de condecoraciones se produce tras el inicio de la investigación judicial de las actividades de la llamada brigada patriótica —el grupo integrado por mandos policiales que supuestamente espió a rivales políticos del PP durante la etapa de Fernández Díaz en Interior—. Siete de esos agentes, imputados en la Operación Kitchen de espionaje sin control judicial al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en el caso Villarejo, fueron condecorados entre 2012 y 2016, durante el Gobierno del PP, con medallas pensionadas. Según las estimaciones realizadas en abril por EL PAÍS con datos oficiales, estos agentes se reparten por estas condecoraciones 16.000 euros al año. Interior justificó entonces estas distinciones por sus “meritorias trayectorias profesionales”. El actual equipo del Ministerio del Interior estudia como retirarles estas medallas.

La otra gran novedad de este año es que en el listado de personas ajenas a la Policía Nacional distinguidos con una medalla, vuelven a aparecen agentes de los Mossos d'Esquadra, después de que en 2018, tras la polémica creada por la actuación de la policía catalana durante el referéndum, Interior no concediera ninguna y Zoido se comprometiera con los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles a retirar las condecoraciones a aquellos mossos que no expresasen de manera formal “lealtad constitucional”. En esta ocasión, serán cuatro —un comisario, un inspector y dos subinspectores— los que recibirán una cruz con distintivo blanco, que no conlleva recompensa económica. Fuentes de Interior destacan que la actual colaboración con los Mossos es “excelente” y ponen como ejemplo las cinco operaciones conjuntas desarrolladas en los dos últimos meses.