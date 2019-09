Iceta: “Si el fracaso de la política llevó a un juicio, que la sentencia no impida volver a la política”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este jueves su apuesta por el federalismo en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid bajo el título El ideal federal con un salón de actos a rebosar y un sostenido aplauso de recepción. En su intervención ha rebajado la importancia sobre la caída de la participación en la manifestación independentista celebrada en Barcelona con motivo de la Diada: “Aunque no sean mayoría, son muchos los catalanes y catalanas que piensan que lo mejor es separarse del resto de España. No hay que perder el tiempo en los asistentes. Lo importante son los votos”. Iceta hizo votos por la reconciliación y en relación con la situación judicial de los líderes independentistas, anheló: “Si el fracaso de la política llevó a un juicio, que la sentencia no impida volver a la política”.

En su exposición federalista, ha trazado un friso sobre el proceso que ha llevado a Cataluña a su situación actual con críticas al independentismo: “Buscando la independencia, casi nos echan a perder la autonomía”, ha reprochado. El socialista ha señalado que le gustaría que “el independentismo reconociera su error”. “No hace falta rasgarse las vestiduras ni usar silicios: decir simplemente que lo que se pretendió no se alcanzó”. Iceta valoró el procés como “un camino que ha fracaso y ha producido mucho dolor a Cataluña y a España”. Con todo, apostó por trabajar por la reconciliación y apuntó que el camino a recorrer “es buscar el gran acuerdo entre catalanes”. Admitió que en Cataluña “hay una división”, aunque “no una fractura”, y señaló que la vía para superarla es a través de la política. “Queremos que la política propicie la unión”, subrayó.

Para salir de la congestión especificó que el acuerdo entre catalanes debería asegurar la solidez del autogobierno y lograr una solución federal como la dibujada en la Declaración de Granada de los socialistas en 2013. En ese sentido, agrupó en cuatro los asuntos que se deberían abordar: las reglas con las que se reparten las competencias, para evitar conflictos, duplicidades, solapamientos e interferencias; los recursos, con un sistema de financiación suficiente y solidario que reconozca el esfuerzo fiscal y la ordinalidad; participación en el Estado a través del Senado o un consejo federal, y reconocimiento de la diversidad como un factor integrador.

El líder catalán censuró que el federalismo se presente por determinados sectores de la derecha como un monstruo. “España es el único país del mundo en el que se cree que el federalismo desintegra en vez de integrar”, ironizó. Citó a los Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia o Suiza como ejemplos de países federales que no se desintegran y defendió el federalismo como el sistema que más se ajusta a la realidad española por su diversidad, no con el único objetivo del autogobierno sino también con el del gobierno compartido, precisó. “Es una buena respuesta a procesos de integración supraestatal”, agregó. Y recurrió a un ejemplo gráfico: “El escudo de España es muy federal. Se trata de llevar a nuestras leyes lo que nuestro escudo retrata con tanta precisión”.

La presentación de Iceta corrió a cargo de Nicolás Sartorius, presidente del consejo asesor de la Fundación Alternativas, con la profesora Cristina Valera como moderadora. Sartorius ha ponderado que “en este momento tan especial es doblemente interesante escuchar a Iceta” y ha destacado sus resultados “de gran mérito” en la recuperación del PSC, que en 2012 “estaba contra las cuerdas” y a partir de 2014 “se ha ido recuperando de una manera muy fuerte”, hasta ser el segundo partido de Cataluña. El expolítico ha sostenido que “no se puede gobernar España sin tener fuerza en Cataluña”. “Si Cataluña va bien, España va bien, y si España va bien Cataluña va bien”, ha condicionado.

En el tiempo de debate, Iceta ha sido preguntado por el desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos para investir a Pedro Sánchez. El primer secretario del PSC dijo no a un gobierno de coalición en este momento, aunque se mostró partidario de la fórmula de cara al futuro. “Hoy no se dan las condiciones para un gobierno de coalición, pero no debería ser un obstáculo para otros acuerdos y en el futuro llegar a un acuerdo de coalición”, opinó. En ese sentido, se mostró favorable a “buscar caminos de mayor confianza entre la izquierda”, porque “en estos momentos no hay la garantía mínima para que un acuerdo de coalición funcione bien”.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.