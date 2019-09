Las lluvias torrenciales dejan dos muertos en un pueblo de Albacete

Las lluvias torrenciales que afectan desde el lunes al área mediterránea han dejado este jueves dos muertos en Caudete, un municipio de Albacete de unos 10.000 habitantes. "Se confirma el fallecimiento de dos personas, un matrimonio de 70 años, en el interior de un coche volcado, que había sido arrastrado por el agua en el camino de Fuente la Higuera, en Caudete", ha comunicado el servicio de emergencias 112 de la región en un tuit este mediodía. La DANA —acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, conocida como gota fría— ha causado desbordamientos de ríos, desalojos y destrozos en localidades de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. La crecida del río Clariano en Ontinyent, un pueblo de Valencia que se ha visto muy afectado por el temporal, ha dejado al menos 40 rescatados y 150 evacuados.

La DANA, en fin, se ha cebado especialmente con la Comunitat Valenciana. En Font de la Figuera, un municipio de unos 2.000 habitantes, la vía del tren se ha convertido en un río tras recibir la zona 200 litros. Además, un pequeño tornado ha tocado tierra sobre las tres de la madrugada en la playa del Raset de Dénia (Alicante), donde no ha causado heridos pero sí daños en el polideportivo municipal y la caída de señales de tráfico, ventanas, árboles y algún tejado. En la localidad se han registrado rachas de viento de 104 kilómetros y se han recogido 100 litros por metro cuadrado. En Cox (Alicante) se han inundado las calles y se han superando los 100 litros por metro cuadrado en puntos de la Vega Baja del Segura. A causa del temporal, 191 municipios de Valencia y Alicante han cancelado las clases, con unos 338.000 alumnos afectados.

En Murcia no se han registrado por el momento incidencias graves, si bien, tanto la delegación de Gobierno como los ayuntamientos han puesto en marcha dispositivos especiales. A las siete de la mañana permanecían cortadas al tráfico 10 carreteras autonómicas, a las que se suman diversas vías, en su mayoría ramblas y carriles de huerta, en municipios como Murcia y Cartagena. Además, las clases se han suspendido en los colegios de toda la comunidad y también en las tres universidades. También se han aplazado al lunes las pruebas de acceso a la universidad. En el municipio de Cieza se ha ordenado el desalojo de uno de sus barrios periféricos, Cabezo de la Fuensantilla, por riesgo e derrumbe de algunas de sus viviendas, que se encuentran inundadas. Además, se ha interrumpido el tráfico ferroviario con Madrid, por un colapso de las vías a la altura de la variante de Camarillas.

El temporal, además, se desplaza hacia el sur de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja del Segura. Aún no hay datos oficiales, pero las estaciones meteorológicas ya alertan de problemas en municipios como Cox, Rafal, Dolores, Albatera o Almoradí. En Alicante ciudad, los bomberos han tenido que rescatar a una persona que se había ido a nadar a la playa de la Albufereta.

Nunca los vecinos de Ontinyent recuerdan haber visto crecer el río Clariano a su paso por esta población tanto como esta mañana. Hasta el punto de que los bomberos, la policía y Protección Civil han tenido que sacar a cerca de 40 personas del interior de sus casas en la barriada humilde de la Canterería, atrapadas por el agua, que ha alcanzado un nivel que ha llegado a inundar las primeras plantas y a punto ha estado de superar el segundo piso. Los mayores incidentes se han producido en esta parte baja de la ciudad, donde viven unas 150 personas, todas evacuadas. Muchas son emigrantes y viven en casas de dos o tres pisos emplazadas junto al cauce del río, que ha crecido por las lluvias torrenciales que afectan desde el lunes al área mediterránea.

Los bomberos han tenido que entrar en las viviendas por detrás, por la falda de la montaña, para sacar a los vecinos. A partir de las 7.00 de la mañana el río ha crecido con mayor intensidad. El agua se ha llevado por delante algunos enseres, coches y demás vehículos aparcados delante de las casas. "De madrugada salí a ver cómo venía el río y até la moto con una cuerda a la reja. Y esta mañana, cuando ha bajado el agua [sobre las 11.00] mi moto ya no estaba, el agua se la ha llevado", explicaba el joven Pablo, que ha pasado junto a su pareja, Jessica, encerrado toda la noche dentro de una casa afectada. "Hemos llamado a los bomberos y nos han dicho al principio que no tenían medios para todos y que subiéramos a los pisos de arriba", señalaba Pablo. "No nos han avisado", apostillaba Jessica. Un cordón policial impide el paso al área afectada.

La búlgara Tsonka se ha quedado dentro de su casa con su marido y sus tres hijas toda la noche: "No podíamos correr, no podíamos salir, había agua por todas partes, por todos lados. Hemos estado en los pisos de arriba", señalaba ya más tranquila, con sus hijas a su lado.

Durante la noche han caído 297 litros por metro cuadrado sobre Ontinyent, una población del interior de la provincia de Valencia, a 70 kilómetros de la ciudad. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), nunca había llovido tanto en este municipio desde que hay registros, que datan de 1917. De momento, es una de las localidades más afectadas por la gota fría en la Comunitat Valenciana, donde sigue lloviendo. El muro de un colegio se ha derrumbado sin que haya causado heridos y se teme que la situación empeore por el aumento del caudal causado por las lluvias.

"La crecida se ha producido entre las 7.00 y las 9.00 de la mañana y ha sido rapidísima. El Ayuntamiento nos ha estado avisando de los riesgos desde ayer. El problema es que la Canterería tiene también un muro muy bajo. Nosotros hemos puesto diques en nuestro local y apenas ha entrado agua", apuntaban Ana Cabolleñera y Miguel Ferri, propietarios de un pub en la Plaça de Baix, justo enfrente de las casas más afectadas. "La semana pasada el río estaba seco", subraya Ana. "Una vecina nuestra se ha tenido que ir corriendo como ha podido", agrega.

El alcalde, Jorge Rodríguez, estaba esta mañana en la Canterería cuando se ha anunciado que la gente rescatada y evacuada podía dirigirse al albergue Perú. De momento, los afectados todavía no pueden acceder a sus viviendas para recoger sus pertenencias. "He tenido que salir con lo puesto y necesito entrar un momento a mi casa", pedía Sonia, que residirá estos días en casa de su hermana. "Yo creo que ni en la inundación del 82 ha bajado el río así. Y esto es porque no se han repoblado las montañas después de los incendios. Porque aquí siempre ha llovido así, aunque sea unos días, pero ahora el agua no se retiene en las montañas porque no se ha replantado", se lamentaba el abogado Antonio Serrano ante una de las carreteras destruidas por el agua que conectaba las dos partes de la ciudad divididas por el río Clariano.

Con información de Cristina Vázquez, Virginia Vadillo y Rafa Burgos.