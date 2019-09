Revilla: “Mi olfato me dice que vamos a elecciones”

El presidente de Cantabria cree que no se va a producir “una tormenta perfecta” en Unidas Podemos que les haga cambiar su postura y apoyar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Tampoco cree en una reinvención de Ciudadanos o del PP que “en un gesto magnánimo” le faciliten sus votos en una eventual nueva investidura. “No lo veo”, ha dicho en la puerta de la presidencia del Gobierno de Cantabria después de una breve comida con Pedro Sánchez. “Mi olfato me dice que vamos a nuevas elecciones”.

Miguel Ángel Revilla, sin embargo, sí va a seguir dando su apoyo al PSOE, pase lo que pase, porque, según ha confirmado, el presidente le ha ratificado que los acuerdos firmados y que propiciaron que le apoyara en la investidura fallida de julio, siguen teniendo validez y vigencia en este momento. “El tren de 40 minutos entre Santander y Bilbao avanza, y ese tema es muy importante para nuestro desarrollo; antes de final de año se van a licitar los tramos en alta velocidad de Palencia a Santander, y lo que va a ser más complicado es el de pagar Valdecillas, porque si no hay presupuestos no se puede”, ha dicho.

En su opinión, los compromisos se van a seguir cumpliendo, pese a las dificultades que tienen con la financiación autonómica si no hay presupuestos, y en consecuencia Revilla le ha proporcionado su apoyo. “Nuestro compromiso es con este gobierno, y con una España estable sigue vigente”, ha ratificado, frente a unos partidos “cainitas”, ha acusado. En su opinión, PP y Ciudadanos, pero también UP, saben perfectamente que no hay alternativa a un Gobierno del PSOE. “Yo hubiera hecho lo mismo en la misma situación si en vez de Sánchez fuera Casado el que hubiera venido a visitarme con un problema de falta de apoyos y si me da las mismas garantías”, ha adelantado.

Revilla ha mostrado cierta preocupación porque ve a Sánchez luchando por lograr un acuerdo con Podemos, pero sin ganas en la formación morada, y tampoco en el PSOE. “El no quiere unas elecciones pero la impresión que tengo yo es que vamos a unas elecciones”, ha vuelto a repetir, tras explicar que entiende los temores del presidente. “Lo peor que le puede suceder a España es que haya dos voces en un mismo gobierno, y eso es lo que hay en Podemos, que son varios partidos. ¿Hay hasta cuatro portavoces, no?” se ha preguntado en voz alta.

El presidente de Cantabria ha definido a Podemos como “un conglomerado de fuerzas. No sabes si pactas con uno o con varios o con quien. Creo, como Pedro Sánchez, que eso hay que meditarlo. Un gobernante serio tiene que pensar este tipo de cosas, entiendo sus temores y yo me pongo en el caso de estar ahí y lo que haría…” ha dejado la frase sin acabar. “Me pongo en su piel y tengo que pensar en los intereses de España, y en los del partido (PSOE), y encima el partido tampoco está por la labor”, ha dejado caer.

Con su manera de explicar las cosas ha emplazado a Unidas Podemos a una reflexión y les ha preguntado cómo es posible que no aceptaran la vicepresidencia y los tres ministerios que les ofreció el equipo negociador del PSOE en vísperas de la investidura de julio.

“Sinceramente” ha concluido, “no le he visto confiado a Pedro Sánchez en poder evitar unas elecciones, pero desando hacerlo si”, ha dicho tras recordar que han tenido muy poco tiempo para comer, porque ha salido corriendo para Madrid a reunirse con el PNV.