El PP carga contra Vox por vetar una declaración en el Senado sobre el incendio de Canarias

La líder del PP canario, Australia Navarro, no oculta su malestar y carga contra la decisión de Vox de impedir el martes en el Senado la aprobación de una declaración institucional de apoyo a los afectados por los incendios que asolaron Gran Canaria durante las dos últimas semanas, que provocaron el desalojo de más de 10.000 personas y que arrasaron cerca de 12.000 hectáreas. "No puede ser esta forma de proceder", subraya la dirigente popular en declaraciones a EL PAÍS, antes de añadir una batería de reproches contra el partido ultra: "Era innecesaria"; "les ha faltado sensibilidad"; "le han dado la espalda a los grancanarios"; y "parece que van en contra de los que hemos vivido los fuegos en carne propia".

El único representante de la formación de extrema derecha en la Cámara alta, Francisco José Alcaraz, retiró su apoyo a última hora al texto, que requería el respaldo de todos los grupos para salir adelante. Vox alegó que lo hacía porque "repetía consignas progres" al hacer referencia al cambio climático.

"Cuando me enteré de ese bloqueo, me pareció lamentable. No era para vetarla y menos por esos motivos. Era una declaración institucional que necesitábamos y que perseguía mostrar el apoyo a casi 10.000 grancanarios que se vieron afectados por los incendios, resaltar los daños medioambientales y agradecer la labor de los efectivos que participaron en las labores de extinción", continuó Navarro, que destacó que Vox ha roto también así con el consenso y la colaboración que las diferentes instituciones y fuerzas políticas habían mostrado durante la crisis. Con independencia, añadió, de que en un futuro se tomen iniciativas o se formulen críticas.

El portavoz adjunto del PP en el Senado, Asier Antona, también cargó el martes contra Vox: "Esta actitud demuestra su insensibilidad con la catástrofe que sufrió la isla. ¿Esta es la actitud con la que nos vamos a encontrar?", dijo sobre una formación con la que los populares han cerrado diferentes acuerdos de investidura para facilitar Gobiernos. Estas críticas se sumaron a las de los socialistas, que impulsaron la declaración en la Cámara. "Esto es la ultraderecha: negar la violencia contra las mujeres y negar el cambio climático. Destroza los consensos sociales allí donde está", afirmó el portavoz del PSOE, Ander Gil.