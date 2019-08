La Gran Canaria devorada por las llamas

La isla de Gran Canaria ha vivido esta semana el peor incendio desde 2007, cuando el fuego arrasó 20.000 hectáreas y entró en la reserva natural de Inagua. "Ahora, lo que nos interesa es que llueva de forma copiosa, pero no torrencial. Para que no haya pérdida de suelo", indica Jorge Naranjo, uno de los técnicos del Gobierno canario que ha participado en las labores de emergencias. Este ingeniero de Montes insiste en la prudencia e incide en que el pino de tipo canario se recuperará fácilmente, pero el repoblado (como el piñonero) puede sufrir más problemas. Sobre la fauna, explica que en esta ocasión no ha observado animales que vagan erráticos en busca de un nuevo hábitat, a diferencia de lo que vio tras el incendio que entró en Inagua. "Esta vez han quedado más islas verdes —reductos de vegetación que no se vieron afectados— donde han podido refugiarse y alimentarse", destaca sobre un incendio que, como alertan los servicios de emergencias, solo se encuentra estabilizado. Aún no se ha declarado extinguido.

Otra cuestión es la dimensión de los daños económicos provocados por el fuego. "Son cuantiosos. Estoy seguro de que en breve irá al Consejo de Ministros la petición de ayudas", subraya el presidente Ángel Víctor Torres en una entrevista con Efe. Además de las infraestructuras dañadas, como tuberías y red viaria, el informe elaborado con los datos del satélite recoge la superficie de cultivos que han sufrido las llamas: entre otros, 651 hectáreas de pastos; 73 hectáreas de papas; y 45 hectáreas de cereales.