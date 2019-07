Los inscritos de Podemos apoyan el pacto con el PSOE en Aragón

El 87,27% de los 3.379 inscritos de Unidas Podemos en Aragón han respaldado este lunes el acuerdo al que su partido ha llegado con el presidente en funciones de la comunidad, el socialista Javier Lambán. El líder socialista destacará su acuerdo con Unidas Podemos, Chunta, Partido Aragonés e IU en la sesión de investidura, que se inicia este martes. El dirigente autonómico del PSOE previsiblemente revalidará el miércoles el cargo y centrará su discurso en la “centralidad” del pacto que ha alcanzado con estos partidos, que le granjean 36 apoyos —dos por encima de la mayoría absoluta— para formar Gobierno.

Los socialistas sumarán a sus 24 diputados el sí de los cinco de Podemos, los tres del PAR, los tres de la Chunta, y el de IU, que acudió a las elecciones sin coalición con la formación que lidera Pablo Iglesias. La amenaza de que PP (16), Ciudadanos (12), y Vox (3) desalojaran a Lambán ha presionado a la izquierda para superar los desencuentros durante las negociaciones y dotar a Aragón de un Ejecutivo de centroizquierda.

Esta es la cuarta comunidad con menor densidad de población (27,57 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 93 del resto del país) y la quinta con más riqueza por habitante (27.400 euros, por los 28.158 del conjunto de España), según el INE. Lambán cerró el último acuerdo el pasado viernes con Podemos que situará a representantes de la formación en el próximo Ejecutivo. El líder del partido de Pablo Iglesias en la región, Nacho Escartín, aseguró que van a tener “participación con áreas propias” que les van a permitir “poner en marcha políticas”.

Un preacuerdo votado

Unidas Podemos cerró ayer el periodo de votación para que los inscritos decidan sobre el preacuerdo al que ha llegado su partido con el PSOE, y cuyos resultados no se han publicado al cierre de esta edición (23.00 horas). La Ejecutiva socialista, sí ratificó ayer los acuerdos que han alcanzado para investir a Lambán. Escartín asegura que está “razonablemente satisfecho” por las 132 medidas que contempla el acuerdo, como una nueva ley de vivienda . “Blinda derechos y pone el foco en el feminismo, la despoblación y el cambio climático”, cuenta el dirigente, quien reconoce que los socialistas no fueron en un primer momento receptivos a la entrada de Podemos en el Ejecutivo. Pero Escartín reivindica su plan: “Nunca hemos puesto ningún nombre encima de la mesa, no funcionamos así”. Lambán no tomará posesión antes del viernes.