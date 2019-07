Lambán confía en un acuerdo con Podemos en Aragón

Las elecciones autonómicas aragonesas del pasado 26 de mayo dejaron para el socialista Javier Lambán el camino expedito para renovar su cargo como presidente del Gobierno. Sin embargo, con el paso de las semanas y el contagio de la política nacional, el ambiente se ha ido enrareciendo y lo que parecía una tarea fácil se ha ido complicando. Este viernes Lambán dio otro paso hacia la presidencia al cerrar un pacto con la Chunta Aragonesista (CHA), después de haber alcanzado otro acuerdo por el Partido Aragonés (PAR).

Con los 24 diputados del PSOE y los seis de CHA y PAR (tres a cada formación), el candidato a la investidura como presidente de Aragón suma 30 apoyos, pero necesita otros cuatro para lograr la mayoría absoluta en un Parlamento autónomo con 67 diputados. Lambán confía en poder cerrar la semana que viene un acuerdo con Podemos (que cuenta con cinco diputados) y otro con Izquierda Unida (IU), que tiene otro parlamentario. Con estos apoyos se garantizaría el Gobierno y una mayoría estable.

Pero a Lambán le queda por librar un difícil pulso con Podemos. Fuentes de la formación han señalado que las negociaciones con los socialistas aragoneses avanzan tan “poco a poco” que se podría hablar de un avance “muy lento”. Estas fuentes no han querido entrar en los detalles de la negociación. Podemos supedita su apoyo a la entrada en el Gobierno, una demanda que obstruye por ahora el acuerdo. En el que caso de alcanzar un pacto con los socialistas, Podemos lo sometería a consulta con sus militantes antes del pleno de investidura fijado para el día 30.

La incógnita de IU

IU, por su parte, no hará pública la decisión de si apoya o no a Lambán hasta “el último día”, según fuentes del partido, que no tiene una posición definida sobre su participación en el Gobierno pero sí defiende acuerdos programáticos. Las posiciones con el PSOE están cerca, pero no lo suficiente.

Lambán considera que todavía hay tiempo para alcanzar los acuerdos con estas formaciones y confía en poder cerrarlos la próxima semana.

El presidente de CHA, José Luis Soro, explicó que su partido quiere formar parte del Gobierno, aunque matizó que no es una condición para apoyar la investidura, sino que se decidirá una vez Lambán sea elegido presidente.