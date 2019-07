La Ertzaintza busca a dos menores de Sierra Leona huidos tras jugar un torneo de fútbol

La Ertzaintza busca a dos menores integrantes del equipo de Sierra Leona que participó en la 29 edición de la Donosti Cup y que se encuentran en paradero desconocido desde el 13 de julio, cuando debían de haber embarcado rumbo a su país, ha informado el Departamento de Seguridad. El responsable del grupo interpuso en la comisaría de la Ertzaintza de San Sebastián la denuncia de la desaparición el mismo 13 de julio, horas después de percatarse de que faltaban los dos menores.

El tutor legal de estos menores africanos, Anthony Seydu, presidente de la ONG Diamond Child School of Arts and Culture, explica que los chavales se escaparon entre las 2.00 y las 6.00 del pasado sábado: "Nos percatamos de que faltaban dos chicos. Se habían escapado por la ventana del centro residencial" donde estaban alojados los componentes del equipo Diamond Child durante el torneo de fútbol donostiarra.

Seydu confirma que los huidos son Alimamy K. y Momodu I. S., quienes en el momento de escaparse compartían habitación con otros tres compañeros: "Estos estaban durmiendo y no oyeron nada. No sabemos su paradero". El equipo sierraleonés del que formaban parte viajó a San Sebastián mediante una ayuda de las Juntas Generales de Gipuzkoa (Parlamento provincial), que aprobaron el pasado mes de abril una partida de 4.000 euros para traer a este equipo y a los de origen palestino, Al-Bustan y Not to Forget Jenin.

El responsable de la ONG interpuso una denuncia ante la Ertzaintza para lograr localizarles: "Sabemos que no tienen ningún contacto en España. Son jóvenes que forman parte de nuestra escuela desde hace varios años, les hemos visto crecer. Por eso, estamos un poco aturullados por lo que ha pasado. No lo esperábamos. Además, siempre hemos hecho lo posible para que no tengan acceso a moneda. No llevan dinero en el bolsillo". Seydu añade que a los jugadores no les ha "faltado nada" durante su estancia en España porque "han contado con lo mejor y han vivido una experiencia inolvidable junto a otros muchos chavales de otras partes del mundo".

La policía y miembros de la ONG están en contacto con los familiares de estas dos personas en Sierra Leona, por si estos deciden ponerse en contacto con sus allegados y esto ofrece alguna pista para localizarlos, aunque hasta la fecha no se han comunicado con su país de origen.

De momento, no se ha encontrado "ninguna pista" sobre el paradero de los dos muchachos. Seydu señala que han podido decidir huir porque tienen "una perspectiva de que en Occidente se consigue todo muy fácil", aunque añade: "No son conscientes de que si te escapas, al poco tiempo te encuentras en la calle, no conoces a la gente, ni el idioma y acabas tirado en la calle. Es lo que a mí me preocupa". La participación del equipo de Sierra Leona en la Donosti Cup hizo posible que la embajada española les facilitase los visados: "Creo que han utilizado muy mal esta realidad. Ya no vamos a poder brindar esta posibilidad a otros niños de Sierra Leona".

Al responsable de la ONG africana le preocupa que estas dos personas huidas "caigan en manos de otras personas que puedan utilizarlos y tenerlos sin ningún control". No conocen la lengua española, son menores de edad y no son conscientes de "lo trágico que es este asunto", apostilla. "Ahora hace bueno, hace sol, pero pronto empezará el invierno y lo van a pasar peor. Nuestro esfuerzo es que lleguemos a encontrarlos lo antes posible".

El equipo Diamond Child realizó un "torneo grandioso" en la Donosti Cup, dice Seydu. Jugaron la final contra el Segre, que logró llevarse la victoria por 2-0.