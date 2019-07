“No hay segundas oportunidades”, advierte Lastra

El órdago que el PSOE puso este martes sobre la mesa si Podemos no acepta quedarse fuera del Consejo de Ministros es imposible de igualar. La presentación de Pedro Sánchez a una nueva investidura si el Congreso no aprueba su candidatura a finales de julio no está garantizada.

“No habría cambio de la investidura de julio a la de septiembre. Sentémonos a hablar de políticas y de programa. ¿Pablo Iglesias prefiere hablar de nombres o políticas? Yo creo que eso no va a cambiar”, fue el argumento de Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, antes de advertir que “no habrá segundas oportunidades” en septiembre si Sánchez no logra los apoyos necesarios para ser investido presidente.

Podemos se adelantó al PSOE a cuestionar la estrategia de los socialistas y afirmar que el país está abocado a unas nuevas elecciones si finalmente no hay investidura. “Sánchez nos ha trasladado que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio”, trasladaron desde el partido de Iglesias.

El presidente del Gobierno no tiene nada fácil sacar su candidatura dentro de dos semanas: de toda la Cámara solo tiene asegurado el voto a favor del único diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Los 42 de Podemos y sus confluencias están en el aire. “No es serio ir a una investidura sin haber logrado apoyos y amenazar con una repetición electoral”, reprocharon fuentes de Podemos la estrategia de los socialistas. “No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta. No quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único”, añadieron.

Más allá de la contundencia empleada por el PSOE en su discurso, en el que los responsables de una hipotética repetición electoral serían otros partidos, lo cierto es que los socialistas ya lanzaron esta advertencia en junio. Su secretario de Organización, José Luis Ábalos, avisó del peligro de nuevas elecciones. “La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones”, afirmó el número tres del PSOE. “Las urnas también tienen memoria. Los españoles no perdonarán”, reiteró para forzar a Podemos, pero también al PP y Ciudadanos, a quienes pide su abstención, a que faciliten la investidura.

“La investidura es el 23 de julio y esa es la investidura a la que se presenta el presidente en funciones. Esperamos que los partidos políticos no quieran ir a elecciones. El PSOE no quiere. Nadie se presenta a una investidura para que sea una investidura fallida”, concluyó Lastra. La número dos del PSOE remarcó que durante el último año la izquierda ha demostrado “que sabe entenderse, puede entenderse y debe entenderse” antes de achacar la falta de encuentro a que Iglesias “solo le importan los nombres del Consejo de Ministros”.

Pese a los mensajes que les llegan del resto de partidos, los socialistas siguen creyendo que en julio podría haber Gobierno.