Vox entra a formar parte del Gobierno de Badajoz con Ciudadanos y PP

Vox ya gobierna junto a Ciudadanos y Partido Popular en una capital de provincia. Badajoz se convirtió este jueves en la primera gran ciudad con un gobierno tripartito formado por los tres partidos de la derecha. El alcalde popular, Francisco Javier Fragoso, ha dado a conocer su nuevo equipo formado por 14 integrantes: nueve del Partido Popular, cuatro de la formación de Albert Rivera y el único edil del partido de Santiago Abascal.

“Somos el primer Ayuntamiento de España en el que estamos los tres partidos de la derecha. Somos el referente”, cuenta por teléfono Juan Antonio Morales, líder de Vox en Extremadura y asesor del único concejal de la formación de Abascal en Badajoz, donde lograron 3.899 votos en las elecciones del 26 de mayo. Tras el reparto de las concejalías, el edil de la formación de extrema derecha Alejandro Vélez asume las áreas de limpieza, coordinación de poblados —las seis pedanías de Badajoz— y el parque móvil municipal. La cartera de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos está privatizada desde hace nueve años.

Esta era una de las líneas rojas de la Ejecutiva de Albert Rivera: no pactar ni compartir gobiernos con Vox. Ciudadanos Extremadura ha emitido un comunicado para “aclarar” que el pacto de Gobierno suscrito es “únicamente entre el PP y Cs”. Ignacio Gragera, teniente alcalde de Cs, opinaba: “Vox no está en la Junta de Gobierno. No entramos a valorar el reparto del alcalde. Mañana [por este viernes] la Junta de Gobierno será entre Cs y PP”. En esta rueda de prensa un periodista extremeño inquirió:

— A nivel nacional Ciudadanos decía que no iba a entrar en ningún Gobierno con Vox, ¿habéis tenido alguna noticia?

— La Junta de Gobierno la forman PP y Cs y ahí no está Vox.

“La decisión es del alcalde. Entendemos que la situación es complicada, trabajaremos por Badajoz”, zanjó. En 2021 Gragera asumirá la alcaldía de Badajoz, tal y cómo se firmó en un pacto a escala nacional con el PP. “Dentro de dos años veremos si Vox seguirá teniendo esa concejalía”, respondió. Sin embargo, el líder del partido de Abascal en Extremadura se muestra tajante en una conversación telefónica: “Si dentro de dos años nos quita esa concejalía, igual el candidato de Ciudadanos no sale. Tenemos que volver a votar y, si no estamos como estamos ahora, el señor Gragera no saldrá alcalde; salvo que le quiera dar la Alcaldía a los socialistas y comunistas”.

Fuentes de Ciudadanos en Extremadura insistían esta mañana en que la formación de ultraderecha no se ha sentado en la primera Junta de Gobierno. Esta junta, tal y cómo recoge en el artículo 52 del Código de Régimen Local del Ayuntamiento de Badajoz, está integrada por el alcalde, que la preside, y los concejales nombrados libremente por él. En ella se toman más del 70% de las decisiones de un Ayuntamiento. En el caso de Badajoz la Junta la forman nueve concejales: tres para Ciudadanos y seis para el PP. Según la formación de Abascal, ellos no solicitaron formar parte; una potestad que le corresponde al alcalde.

El concejal de Vox también contará con dos cargos de confianza. Se trata de Juan Antonio Morales y Antonio Pozo, número uno y dos de las anteriores listas de Vox para la Junta de Extremadura, donde lograron 28.849 votos (4,7%) y ningún diputado. Pozo percibirá 1.700 euros brutos al mes por 14 pagas y Morales, 2.200, tal y como informa el diario regional Hoy, que añade: “No es la primera que vez que un partido con un solo concejal tiene dos empleados de confianza. Esto ya ocurrió en los dos últimos años con Ciudadanos”.