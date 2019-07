Cruce de cartas entre Arrimadas y Batet

Mientras se dilucida si habrá o no una mayoría para nombrar a un presidente del Gobierno, los grupos de oposición no van a dar tregua al gobierno en funciones. El único lugar donde materializar la crítica es en el Congreso y en Senado donde no hay plenos previstos salvo el de la investidura a partir del próximo día 22. Pero hasta entonces el grupo parlamentario de Ciudadanos quiere que se celebre “un pleno de control al gobierno en funciones” como así le ha pedido su portavoz, Inés Arrimadas, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La ausencia de actividad, después de seis semanas desde la constitución de las Cortes, mueven a Arrimadas a exigir una sesión de control al Gobierno aunque, en período inhábil, como es el mes de julio, no es la presidencia del Congreso quien puede convocarlo sino una mayoría de la Diputación Permanente o la firma de la mayoría absoluta de los Diputados. No lo especifica Batet sino que remite a la portavoz parlamentaria de Ciudadanos a que lea las normas que rigen la vida parlamentaria.

“En el Reglamento del Congreso encontrará las diferentes vías mediante las que los grupos parlamentarios pueden promover la celebración de sesiones plenarias, entre las que no se encuentra, fuera de los períodos ordinarios de sesiones, la convocatoria de las mismas por la presidencia del Congreso”, responde Batet al escrito de Arrimadas. “Puedo confirmarle, en todo caso, que como ya tuve ocasión de adelantarle, próximamente procederé a la convocatoria del Pleno correspondiente al debate de investidura que tendrá lugar a partir del 22 de este mes”, remata la presidenta del Congreso.

No cree Batet que el gobierno en funciones esté exento de control ya que “a diferencia de otras ocasiones” en las que se retrasó la calificación de iniciativas ahora se está dando cauce a las preguntas para ser respondidas por escrito que la oposición presenta, entre otras las de Ciudadanos.

Pero algo o mucho más pretende la portavoz de Ciudadanos que se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional tras un recurso del grupo socialista en el que quería saber si se podía controlar a un gobierno en funciones. El alto tribunal respondió afirmativamente aunque la respuesta llegó cuando el gobierno de Mariano Rajoy había dejado de estarlo. “No puede negarse a las Cámaras todo ejercicio de la función de control, ya que con ello se afectaría al equilibrio de poderes previsto en la Constitución”, Inés Arrimadas en referencia a la respuesta del Tribunal Constitucional. Ahora puede tratar de recoger firmas para que se convoque en un pleno o esperar ya a la sesión de investidura aunque las preguntas al Gobierno en funciones, al presidente y a los ministros, pueden continuar