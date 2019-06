La niña que se montó sola en la patera y sobrevivió a todo el viaje

Entre los 27 inmigrantes rescatados de una patera el pasado miércoles iba M., una niña nacida en Costa de Marfil de once años. La menor viajaba sola y fue trasladada hasta el hospital Torrecárdenas de Almería en helicóptero porque la tripulación del Vronskiy –el barco de la naviera Transmediterránea que los rescató– consideró que por su edad requería un traslado rápido. La niña apenas pasó 24 horas ingresada y al día siguiente recibió el alta.

Se desconoce cómo llegó a Nador (Marruecos), punto de partida de la última etapa de su viaje. Algún tiempo antes, la niña abandonó su país natal. No se sabe si sola o acompañada. En el momento de la salida en patera, el lunes a las cinco de la mañana, ella estaba sola. Según han contado algunos supervivientes a este diario, ese fue el día y hora que la patera dejó tierra atrás y se dirigió a Europa. De los 49 viajeros, solo 27 han conseguido llegar al destino. 22 se han quedado en el mar y nadie sabe nada de ellos. Las olas provocaron varios vuelcos de la patera. Mohammed, uno de los supervivientes,asegura que volcaron dos veces y entre unos y otros se ayudaron para volver a la Zodiac. La niña fue una de las afortunadas.

Por lo que atañe a la operación de rescate, Salvamento Marítimo admite que no se involucró en la búsqueda porque todo ocurrió en aguas SAR (Search and Rescue o Salvamento y Rescate en español) de responsabilidad marroquí. En el pasado, la colaboración entre ambos países permitía a la institución de rescate española entrar a esas aguas. De hecho, un tercio de los rescates de la institución española de 2018 tuvieron lugar en esas aguas. En esta ocasión no ocurrió. Este año, la situación ha variado y solo se acude a esas aguas cuando Marruecos lo solicita. Y eso apenas ocurre. Salvamento Marítimo ha reconocido que tampoco se ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda de los desaparecidos porque desde Marruecos no se les ha solicitado.