El dilema de la democracia: integrar a los ultras o aislarlos

Nunca se había presentado con tanta crudeza: la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en declaraciones a El Economista el día 14, exigió “tener una parte del presupuesto en proporción [al número de escaños]”. Sólo tres días después, el pasado lunes, Vox reveló que, en el pacto suscrito entre el secretario general del partido y su homólogo del PP, se acordaba ceder a la formación de extrema derecha “capacidad de gestión presupuestaria proporcional a los resultados obtenidos en cada Ayuntamiento”, así como “concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad directiva en entes municipales”.

Por primera vez en democracia, un acuerdo político entre dos partidos para repartirse el poder en las instituciones se mantiene en secreto. Vox asegura que es el PP el que no quiere que se difunda. “No lo vamos a hacer público por consideración a [Martínez] Almeida”, declaró Javier Ortega a La Razón. “Quedamos en el compromiso de no filtrarlo pero, si lo siguen cuestionando, no quedará más remedio”, remachó Rocío Monasterio en Onda Cero.