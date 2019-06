El juez del caso de la muerte de Samba Martine: “Aquí la clave es el VIH, ¿no?”

La congoleña Samba Martine murió el 19 de diciembre de 2011 como consecuencia de una criptococosis, una infección producida por un tipo de hongo que afecta principalmente a portadores del VIH. La dolencia, si se trata, no tiene por qué ser letal, pero en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, donde la inmigrante pasó 38 días tras entrar irregularmente en España, nadie vio más allá de una gripe. En la segunda jornada de juicio por su muerte, en la que se juzga la responsabilidad de solo uno de los doctores que atendió a la mujer, tres peritos han expuesto sus argumentos para determinar si hubo mala praxis. No hay acuerdo en ese extremo, pero habría sido diferente si se hubiese sabido que Martine era seropositiva. "Aquí la clave de todo es el VIH, ¿no?", ha cuestionado el juez.

No se supo que Martine padecía esta enfermedad porque ningún facultativo hizo pruebas para descartar enfermedades más graves, pese a que acudió más de diez veces a la enfermería del centro con síntomas que persistían. Martine había sido diagnosticada en el CETI de Melilla por donde pasó antes de llegar a Madrid, pero esa información no llegó al CIE y los médicos, que la atendieron casi todas las veces sin un intérprete presente, no le preguntaron si sufría alguna dolencia grave. Tampoco indagaron sobre cuál era su país de origen, la República Democrática del Congo, donde algunos estudios sostienen que el 25% de las mujeres en edad fértil portan el VIH. Los doctores tampoco le prescribieron ninguna prueba adicional en un hospital donde podría haberse detectado la infección que le estaba comiendo por dentro.

En el banquillo se sienta el único acusado que ha comparecido, el doctor Fernando Hernández, que atendió a Martine en dos ocasiones. Hernández identificó, el día 15 y 30 de noviembre, cefalea, síntomas compatibles con infección pulmonar, que no remitieron en dos semanas a pesar de los medicamentos recetados. La paciente, privada de libertad, también relató una picazón en la zona perineal provocada probablemente por una candidiasis, pero el doctor no contempló que sufriese algo más que una gripe. Otros dos sanitarios procesados, un médico y una enfermera, están en busca y captura.

La primera en comparecer por videoconferencia ha sido la médico forense Carmen Baladía, responsable por la autopsia de Martine y adscrita al juzgado de instrucción que asumió el caso. Baladía ha mantenido los argumentos que defendió en su informe de la autopsia. En él plasmaba que el diagnóstico de la dolencia es complicado, más aún si se desconoce la inmunodeficiencia de la víctima, y que dado el avance de la infección, que afectó pulmones, corazón, hígado y un riñón de la víctima, habría sido difícil salvarla. Baladía sostiene, aun así, que la criptococosis es letal si no se trata, pero que en los pacientes con un tratamiento adecuado la cifra de mortalidad oscila entre el 30% y el 40%. La forense concluyó entonces y ahora que no hubo mala praxis de los médicos. "No creo que a ningún médico de atención primaria se le ocurra pensar en esta enfermedad", dijo. "Llevo 36 años ejerciendo y es el único caso que he tenido con este diagnóstico".

Pero el magistrado David Yehiel, que en la primera jornada dedicó su energía a declarar impertinente buena parte de las indagaciones de los letrados de la acusación, hizo una pregunta clave:

— Imagínese que estoy en mi casa y tengo esos mismos síntomas, ¿me hubiese recetado lo mismo?

— Yo, señoría, si me dice que le duele la cabeza, que tiene prurito anal, que no tiene fiebre, que tiene tos, que estamos en invierno, le mando un antitusígeno para que descanse por las noches y una pomadita y algo para el dolor de cabeza. Y si en 48 horas no mejora, acuda usted a su médico o a urgencias

— ¿Y si le llamo y le digo que tengo VIH y tengo además los mismos síntomas?

— En ese caso, le mandaría a urgencias. No pensaría en la criptococosis, pero sí en que se puede complicar, que puede tener una infección oportunista.

Martine murió seis días antes de la Navidad de 2011, tras más de 48 horas de agonía. En sus más de diez visitas a la enfermería no le recetaron más que analgésicos, ansiolíticos y técnicas de respiración. "Nada me hizo pensar que padecía algo más grave", aseguró el doctor Hernández el lunes, en la primera jornada de juicio. Un informe firmado por la coordinadora de la Cruz Roja en el CIE plasmó la desatención sufrida por Martine en sus últimos días.

La mujer, de 40 años, no conseguía sostenerse en pie y se tumbó en el suelo con una manta. El resto de internas fumaba a su alrededor mientras ella se quejaba de que no podía respirar. Hiperventilaba. La enfermera de guardia, en paradero desconocido, le inyectó un calmante y se negó a enviarla al hospital. El día de su muerte, cuando sus propias compañeras e incluso una agente habían alertado del estado de la víctima, la enfermera accedió a enviarla a un hospital. Trasladada en un coche patrulla, falleció seis horas después.

Los dos peritos llamados por la acusación particular y popular destacaron que era importante haber detectado que Martine era portadora del VIH y la obligación del personal médico de descartar esta enfermedad para evitar el desenlace. "Cuando una persona presenta una sintomatología que persiste hay que descartar que la causa es una inmunodeficiencia. Fueron sumándose síntomas, si se hubiese sabido que portaba VIH se habría puesto más empeño y preocupación en buscar un diagnóstico", mantuvo el doctor Santiago Moreno, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid. Moreno defendió que, ante la persistencia de los síntomas compatibles con una infección pulmonar, debería haber sido trasladada al hospital y, en seguida, se habría detectado que algo no iba bien. "La infección se había diseminado. La presencia del hongo se podría ver en una radiografía", afirmó. "A continuación, con una serie de pruebas, incluida la del VIH, se habría podido llegar a identificar lo que tenía y a partir de ahí, iniciar un tratamiento", defendió el médico.

Para la doctora Concepción Colomo, especialista en enfermedades de transmisión sexual, había factores epidemiológicos y terapéuticos para haber pedido una prueba del VIH en el CIE, una prueba que debería estar protocolizada. "Si una mujer que llega del África subsahariana viene a mi consulta, lo primero que le hago es la prueba del sida. Y si viene con picores en la zona anal compatibles con la candidiasis, con más razón. Este hongo puede aparecer con cierta frecuencia en mucosas, pero en la zona perianal es poco frecuente en una población que no tenga VIH".

El caso de Samba Martine ha acumulado siete años y medio de instrucción. Las acusaciones piden para el único procesado un año y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente y tres años y seis meses de inhabilitación. La Fiscalía, hasta ahora, ha pedido el archivo del caso. El juzgado de instrucción llegó a archivar la causa en 2012, cuando no vio atisbo de negligencia o mala praxis, pero la Audiencia Provincial le obligó a reabrirla en 2014. Los magistrados consideraron "chocante" que no se indagase más en la causa de los síntomas de Martine y defendió que, "de haber sido tratada correctamente, se podría haber evitado el fatal desenlace".