El PSOE se desmarca de los contactos para gobernar en Navarra por su dependencia de Bildu

La dirección del PSOE no avala el inicio de contactos en Navarra para gobernar la comunidad foral ante la dependencia que tendría de Bildu en la investidura y la legislatura, sin olvidar el mensaje que le preocupa lanzar en el resto de España pese a que en modo alguno se negociará con la izquierda abertzale. La candidata de los socialistas navarros (PSN), María Chivite, necesitaría la abstención de la izquierda abertzale para ser investida en caso de que lograse el respaldo a su investidura de Geroa Bai (nueve escaños), Podemos (dos) e Izquierda-Ezkerra (uno).

Chivite ha pasado de ser la quinta fuerza con siete diputados en 2015 a ser la segunda con 11 parlamentarios en las últimas elecciones autonómicas. Si consiguiera de todas esas fuerzas necesitaría además de la abstención de Bildu (siete), que de no hacerlo le daría la gobernabilidad a Navarra Suma, la coalición que forman UPN, PP y Ciudadanos y se impuso en los comicios con 20 escaños. “Doce años después, volvemos a tener la oportunidad de liderar un ejecutivo progresista y de izquierdas”, expresó la dirigente la semana pasada, que se ha postuló así como alternativa a la reedición del cuatripartito que hizo presidenta a Uxue Barkos.

De prosperar, Chivite contaría con 23 escaños y 40.000 votos más que los tres partidos del centro derecha, y sobre todo consolidaría a los socialistas como una alternativa de poder que lleva desde la década de los noventa pagando los casos de corrupción del expresidente Gabriel Urralburu, y supeditado a Unión del Pueblo Navarro, desde que en 2007 permitió con su abstención la investidura del candidato de la derecha. El problema esta vez, es que la mayoría absoluta está en los 26 y tanto para la investidura como para sacar las cuentas públicas o el resto de las leyes adelante Bildu debería, al menos, abstenerse.

La preocupación por la influencia que Bildu tendría en la legislatura, por ejemplo a la hora de aprobar los presupuestos y otras grandes iniciativas, ha propiciado el endurecimiento del posicionamiento de Ferraz, según avanzó El Confidencial. Tanto la dirección nacional como la federación navarra coinciden en no sentarse a negociar con la izquierda abertzale. El PSN mantiene, como ya hiciera Pedro Sánchez con el “no es no” a la investidura de Mariano Rajoy que, su “no es no”, es doble y que se refiere a no permitir que haya un presidente de derechas, ni por acción u omisión, y por otra parte a no pactar, ni siquiera la abstención, con la izquierda abertzale

Otra cuestión es la necesidad que los socialistas tendrían de Bildu en el escenario previsible de que no logren acuerdos con Suma Navarra. "Chivite quiere liderar. La dirección federal siempre apoya a los compañeros en sus expectativas de gobernar dentro de la línea política y relato y discurso global del PSOE. No podemos participar de un gobierno o colaboración en el que esté Bildu", señaló José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, el lunes de la semana pasada al término de la reunión de la ejecutiva federal.

Los socialistas navarros están convencidos de que los resultados de las elecciones generales fueron esclarecedores del apoyo de los navarros a Pedro Sánchez por negarse a favorecer a la derecha. El PSN logró 94.094 votos, y se quedó a 13.000 de Navarra Suma, que ganó con 107.124, lo que interpretan como un apoyo amplio a la construcción de una alternativa propia frente a la supeditación al PP, como le exigieron muchos barones socialistas. Y lo extrapolan a Navarra. Creen que si por segunda vez en una década les dicen a sus votantes que el voto al PSN va a servir para alimentar la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, enterrarán definitivamente el socialismo navarro y esa situación acabará beneficiando única y exclusivamente a la derecha, por una parte, y por otra al nacionalismo.

La inquietud en el PSOE ha crecido al mismo tiempo que el PP y Ciudadanos centraban sus críticas al partido en el Gobierno ante su disposición a volver gobernar Navarra con la abstención de Bildu. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cargado las tintas tras pedir este al PSOE que "no regale" Navarra a PNV y Bildu y que "respete" al constitucionalismo. A su vez,en unas declaraciones que la dirección del PNV matizó después, el portavoz de la Ejecutiva de Gipuzkoa Joseba Egibar adelantó que el papel que adoptara en Gobierno de Pedro Sánchez en Navarra iba a condicionar las negociaciones del PNV con el PSOE en el Congreso. El responsable del área institucional del PNV, Koldo Mediavilla, explicó después que tanto como condicionar no, pero que lógicamente “no se podrán abstraer”, si finalmente Ferraz obliga al PSN a permitir a Javier Esparza que se convierta en presidente.

El PNV no olvida que en 2007 la Ejecutiva del PSOE impidió un pacto de gobierno del PSN con Nafarroa Bai (PNV y EA entre otros) e IU en la comunidad foral y le ordenó abstenerse para facilitar la investidura del candidato de UPN, Miguel Sanz. Y de paso recuerda a Pedro Sánchez que la moción de censura a Mariano Rajoy que le permitió ser investido presidente salió adelante también con los votos de Bildu.

Navarra Suma apela ahora a la unión de los partidos constitucionalistas, como hiciera en 2007, aunque sus portavoces saben que en esta ocasión las cosas han cambiado en Navarra. Auguran que el precio que van a pagar los socialistas por la abstención de la izquierda abertzale es su apoyo en municipios en los que les necesitan para lograr la alcaldía. El día 15 “se verá que no hay ningún acuerdo para apoyar a Bildu”, explican desde el PSN, "ni en los ayuntamientos ni en el Gobierno". El PSN, consciente de que las presiones de UPN, PP y Ciudadanos "no han hecho más que comenzar", pide calma y asegura que unos y otros están adelantando mucho los acontecimientos, habida cuenta de que ni siquiera ha comenzado la ronda de contactos. Tienen el aval de Ferraz para buscar mayorías de progreso, con Podemos y el PNV entre otros, y comparten con la Ejecutiva federal del PSOE: “Negociación cero con Bildu ni con Arnaldo Otegi”. La línea roja es la dependencia de la izquierda abertzale.