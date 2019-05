Elecciones 26-M: reacciones y pactos | Abascal advierte a PP y Cs: “Si no hay diálogo, no habrá gobiernos alternativos a la izquierda”

Santiago Abascal, este miércoles en rueda de prensa. En vídeo, declaraciones de Rocío Monasterio, este miércoles, sobre los pactos en la Comunidad. J. C. H. (EFE) / atlas

Los partidos siguen tomando posiciones tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas en España, en las que el PSOE se impuso pero la derecha ganó el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles a PP y Cs que negocien con su formación para darles apoyo. “Si no hay diálogo, no habrá gobiernos alternativos a la izquierda”, ha dicho, y ha remitido a una reunión de su ejecutiva este jueves para valorar las condiciones que pondrían sobre la mesa de negociación. No obstante, ha mostrado sus dudas acerca de aplicar una solución "a la andaluza" (apoyo a investidura, sin entrar en un Gobierno de coalición) en varios Ayuntamientos y comunidades. "El pacto andaluz quizá no ha sido la fórmula", ha apuntado. Antes, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona apoyado por Cs, ha ofrecido su apoyo "incondicional a Ada Colau (Barcelona en Comú) y Jaume Collboni (PSC). Ciudadanos, sin embargo, se ha desmarcado inmediatamente del ofrecimiento.

Si no puede ver la narración en directo, pinche aquí.