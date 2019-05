La juez anula la compra por decreto de la hemeroteca de un periódico por la Diputación de Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, firmó en 2017 por decreto la compra del archivo del periódico local, La Región, que adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad. La institución estimó en 2,7 millones de euros el precio que debía pagar al rotativo y decidió afrontar los pagos en tres anualidades de 900.000 euros. El juzgado Contencioso-Administrativo1 de Ourense ha anulado ahora la operación. La sentencia, que admite recurso, enumera numerosas irregularidades en el procedimiento entre las que destaca “la ausencia de tasación ajustada” y obliga al diario a reintegrar las cantidades cobradas hasta la fecha y a la Diputación, a devolverle el material.

La operación, silenciada por el gobierno provincial de Baltar, habría pasado desapercibida si los diputados del partido local Democracia Ourensana (DO) no se hubieran percatado de que la institución había realizado una modificación de crédito para destinar una partida de 900.000 euros a “proyectos de cultura”. El portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, preguntó con insistencia en pleno sobre esa partida y no obtuvo más contestación que un “no tenga usted tanta malicia” por parte del PP.

Destapada la operación, Democracia Ourensana consideró que se trataba de una subvención encubierta “a cambio de trato de favor al presidente ourensano en la línea editorial del periódico” y acudió al juzgado. Antes de firmar el decreto de compra por los 2,7 millones, la Diputación realizó una tasación “curiosamente coincidente con la modificación de crédito previa, lo que abre la vía penal”, sostiene Pérez Jácome.

El perito de Democracia Ourensana que declaró en el juicio estimó el importe de la hemeroteca en 120.000 euros y destacó la posibilidad de acceso a ejemplares en bibliotecas de Santiago, Madrid y Ourense. Junto a ello, examinó las escasas operaciones de compras similares en España, Francia y Alemania, con precedentes como El Adelanto, cuyo archivo fue adquirido "por 80.000 euros".

Por su parte, las dos entidades demandadas alegaron que el archivo valía el precio establecido mediante “una tasación documentada y objetiva”. Unos años antes la Xunta de Galicia había comprado ya al mismo diario parte del archivo por importe de 150.000 euros.

Esta no es la primera ocasión en que la institución provincial presidida por los Baltar intenta inyectar importantes cantidades de dinero público en el diario local. En 2008, el padre y predecesor en el cargo de José Manuel Baltar -José Luis Baltar, condenado por enchufismo- ya había intentado destinar 1,5 millones al rotativo. Entonces, con el pretexto de entrar en su accionariado. No obstante, el primero de los Baltar no lo hacía de espaldas a la oposición, sino contando con ella: había llegado a un acuerdo con los entonces portavoces de la oposición.