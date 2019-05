Elecciones 26-M | Últimas noticias de la campaña electoral, en directo

EL PAÍS

Colau exige a Maragall que no se apropie del 1-O y avisa de que no aceptarán lecciones. La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha exigido este viernes al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, que no se apropie del 1-O, y ha avisado de que los comuns no aceptarán "ninguna lección de respuesta democrática y antirepresiva". Ha dicho que el 1-O defendieron escuelas, que no fueron de ningún partido sino de la gente, y que los de izquierdas lo que deben hacer es no apropiarse de esa movilización, sino cuidarla: "No creo que se tenga que utilizar para después intentar provocar pelas entre partidos de izquierda", ha dicho ante unas 200 personas en el Ateneu Gracienc, que se ha quedado pequeño, con gente a las puertas. Información de Europa Press.