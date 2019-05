Momento en el que un hombre arroja papeles en la capilla ardiente de Pérez Rubalcaba EL PAÍS

“No me muevo de aquí hasta que no me vea la ministra de Defensa o el presidente del Gobierno”. Un hombre ha lanzado esta mañana un puñado de papeles ante el féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba en la capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados. “Quiero hablar con el CNI”, ha añadido. "Soy el presidente del Gobierno, acompáñeme", le ha contestado Pedro Sánchez, que se ha levantado para hablar con él y, ante el desconcierto y la mirada de los familiares del exvicepresidente del Gobierno, se lo ha llevado a otra sala, acompañado por Ana Pastor, presidenta del Congreso.

Pedro Sánchez ha regresado a la capilla ardiente de Pérez Rubalcaba unos minutos después. Según fuentes del Gobierno citadas por Europa Press, a este hombre le afecta una cuestión judicial que quería compartir con el presidente del Gobierno. Alrededor de 8.000 personas, según estimaciones policiales, han visitado entre el viernes y las 14.00 de este sábado la capilla ardiente instalada en el Congreso con los restos mortales del exvicepresidente del Gobierno, exministro y exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido el viernes tras sufrir el miércoles un ictus.