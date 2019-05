La Monarquía rinde homenaje a Rubalcaba por su contribución en la abdicación

La Monarquía sabe todo lo que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba por la institución. Su agradecimiento es infinito por su contribución a que la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI fuera tranquila, al menos, sin problemas por parte del PSOE, del que era secretario general cuando Don Juan Carlos renunció al trono en 2014. Los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, han acudido este sábado a la capilla ardiente del político socialista, instalada en el Congreso de los Diputados, para despedirle junto a miles de personas que desde ayer muestran su respeto a un político de Estado que catalogan "fuera de nivel". El olor de multitud de rosas impregnaba el Congreso.

Este sábado, más que ayer viernes, decenas de socialistas de la primera hornada hicieron piña con las sucesivas generaciones de dirigentes del partido para honrar a Rubalcaba. Su esposa, Pilar Goya, en primera fila y desde primera hora con la familia más directa del exministro, recibió el abrazo de amigos y compañeros de su marido. Ya desde las 10.34 se personó en la capilla ardiente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con varios de sus ministros. A las 14.00 horas se cerró la entrada y el féretro salió por la puerta principal entre grandes aplausos que han durando diez minutos.

Sobre las 11.00 horas acudieron al Congreso el rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía. Abrazaron a la viuda y saludaron después a los miembros del Ejecutivo. El presidente y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, les salieron a recibir al patio y les acompañaron hasta la capilla porque sobre todo el monarca andaba con dificultad.

Los padres del actual rey conocen perfectamente la historia de los intensos días que rodearon la abdicación de Juan Carlos I y la contribución de Rubalcaba a que todo transcurriera sin sobresaltos. En esa tarea estuvo también en primera línea Felipe González y quien fuera su jefe de gabinete, José Enrique Serrano, con quienes los reyes se detuvieron esta mañana en el Congreso para manifestarle su agradecimiento.

Entre el continuo paso de ciudadanos anónimos el protocolo ha tenido que interrumpir en algunas ocasiones para recibir a personajes a los que Pedro Sánchez y Ana Pastor tenían que recibir. Uno de esos momentos ha sido la llegada del presidente de Portugal, el socialista Antonio Costa, desplazado expresamente de su país para rendir homenaje a Rubalcaba. El gobernante portugués ocupó un lugar en la primera fila junto a Pedro Sánchez, con quien mantiene una estrecha amistad. Antes fue recibido el expresidente Felipe González, extremadamente afectado por la pérdida de quien fuera un gran colaborador y con quien ha mantenido contacto permanente.

António Costa ha querido pronunciar unas palabras sobre el político español: "En portugués tenemos una palabra para expresar el sentimiento cuando alguien nos deja: saudade. Lo que siento por Alfredo es mucha saudade, una gran gratitud y mi admiración. Ha servido a España pero sobre todo a los valores de la libertad y solidaridad". Luego ha dejado sobre el féretro unas rosas rojas y unos claveles, símbolos en su día de la revolución portuguesa.

A pesar de la distancia actual entre González y el otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, Rubalcaba mantenía con ambos la relación y el diálogo. Al fallecido le disgustaba la distancia entre ambos por su valoración de la situación de Venezuela.

"Era el político con más capacidad y más inteligencia de España", ha dicho Felipe González en una declaración institucional que ha formulado a la salida y que le ha costado construir entera por la emoción. "Como decía Gabriel García Márquez, ese sentimiento de perder un amigo y de que se interrumpa una conversación que merecía la pena continuar como en los últimos cuarenta años; Lo echo de menos ya".

A pesar de sus discrepancias durante muchos años, también Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, ha dado muestras de su dolor. Aquel enfrentamiento pasó y, al menos, desde hace diez años, el respeto y aprecio era mutuo. Y con él, muchos dirigentes del llamado sector guerrista, han estado en la capilla ardiente, como el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y los ex ministros José Luis Corcuera y José Barrionuevo.

También ha sido muy ostensible el dolor de presidentes y ex presidentes autonómicos socialistas que tuvieron un contacto muy directo y estrecho con Rubalcaba y al que acudían continuamente para escuchar sus reflexiones o pedirle consejo. Todos, con lágrimas en los ojos. Guillermo Fernánez-Vara, Javier Lambán, Emialino García-Page, Ximo Puig y especialmene afectado el ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Varios grupos de ex ministros socialistas como Narcis Serra, Pedro Solbes, Claudio Aranzadi, han abrazado a la familia.

El socialismo vasco, tan unido a Rubalcaba, ha estado representado por la secretaria general, Idoia Mendía, y con ellos, su gran amigo de tantos años, Rodolfo Ares, y el exlehendakari Patxi López. Rubalcaba siempre se ha sentido muy próximo a los socialistas vascos por las etapas del terror y por su proximidad con las víctimas de ETA.

Aunque militantes, dirigentes y ex dirigentes socialistas, formaban el grueso de los asistentes a la capilla también ha habido lugar para políticos de la oposición. Especialmente deferente ha sido Pedro Sánchez a la llegada del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El presidente en funciones le ha acompañado en el saludo a la familia de Rubalcaba. Sánchez y Rivera han tenido gestos de afectividad, algo olvidado entre ambos desde hace mucho tiempo.

Albert Rivera ha subrayado luego en declaraciones a los periodistas su "dolor" por la pérdida de un político y "una persona con sentido de Estado, un gran parlamentario y muy inteligente". Ha valorado su etapa como vicepresidente de José Luis Rodríguez Zapatero y su lucha contra ETA y ha destacado que pese a sus diferencias Rubalcaba encarnaba la capacidad para "ponerse de acuerdo en lo importante".

Los políticos nacionalistas del PDeCAT, David Bonvehí, Marta Pascal, y Josep Lluis Cleries, han estado presentes para rendir tributo al político fallecido, que estuvo tan obsesionado en los últimos años por la deriva secesionista en Cataluña. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, han sido uno de los primeros en pasar esta mañana por la capilla ardiente.

El vacío humano, intelectual y político que Rubalcaba ha dejado en el PSOE pero también en el ambiente político del país lo ha resumido al final de la mañana en una pregunta que el presidente extremeño, Guillermo Fernández-Vara, ha formulado retóricamente a Felipe González: "Y ahora, ¿a quién vamos a llamar?".