Feijóo se descarta para liderar el PP: “No es el momento de diseccionar las vísceras”

- ¿La foto de Colón fue un error? ¿Sí o no?

Alberto Núñez Feijóo, tras una larga pausa: "Depende".

El presidente de la Xunta de Galicia, que desde el lunes posterior a la debacle electoral del PP ha reconvenido a la dirección del partido para que vuelva al centro, haga un discurso amplio y se dirija incluso "al centro izquierda", ha asegurado este jueves, en una entrevista en Onda Cero, que su partido se había equivocado de estrategia. "No hemos sabido parar a Vox, decirle a la gente que nosotros no somos Vox y que ellos no tienen nada que ver con el PP. Y hemos cometido algún giro, parecía que Vox iba a entrar en nuestro Gobierno y eso a mucha gente centrada le ha preocupado"

Para Feijóo, el PP no ha sabido defender esta campaña su experiencia de gestión y de Gobierno y se ha dejado arrastrar en una pinza entre el partido de Albert Rivera y el de Santiago Abascal. "Le hemos regalado una parte de nuestro espacio a Ciudadanos al decir que eran un partido de centro izquierda porque en el PP hay gente de centro izquierda, más de derechas, más liberal... Sánchez ha sido mucho más inteligente que nosotros al vender el espantajo de la extrema derecha", ha declarado.

El presidente gallego considera "grave" el resultado electoral, que ha dejado al PP en unos escuálidos 66 escaños (la mitad de los que tenía), pero ha descartado cualquier "movimiento interno" contra el líder del partido, Pablo Casado. "Lo que advierto es una enorme decepción y muchas ganas de ganar. En el vestuario analizaremos lo que se quiera, pero sería un grave error que empecemos a diseccionar las vísceras de lo que ha ocurrido cuando lo que tenemos que hacer es remontar y mandar un mensaje a los ciudadanos para que nadie los engañe en esta segunda vuelta. Porque Vox y Ciudadanos engañaban a su electorado. Sabíamos que dividir el voto, era dar senadores y escaños a la izquierda de Sánchez".

Preguntado por si se seguía descartando para presidir el PP, Feijóo contestó: "Yo creo que sí, descartamos".