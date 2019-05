Iglesias juega al todo o nada en la estrategia para formar un Gobierno de izquierdas

Las reticencias a constituir un equipo conjunto entre el PSOE y UP no están solo en la familia socialista. La línea oficial del partido que dirige Pablo Iglesias tiene un foco de contestación interna. Podemos Andalucía, liderado por la corriente anticapitalista, rechazará este lunes la fórmula de Ejecutivo conjunto y abogará, en su lugar, por la fórmula a la portuguesa: Gobierno socialista en solitario, con respaldo parlamentario de otras fuerzas de izquierda. La dirección confía en que se trate de una postura minoritaria, pero no está descartado que surjan otras voces. El eurodiputado Ernest Urtasun se muestra contrario a esta opción: “El modelo portugués no puede ser la referencía porque allí el desequilibrio de las fuerzas de izquierdas es mucho mayor que en España. Aquí la ciudadanía expresó un mandato más plural”.

Otro posible escollo al intento por confluir con el PSOE en el Gobierno deriva de las declaraciones públicas que se hagan durante este tiempo. El partido está decidido a abordar el proceso sin grandilocuencias comunicativas, pero algunos acontecimientos, incluso ajenos a la formación de Gobierno, pueden jugar malas pasadas. En el Ejecutivo de Sánchez han sentado mal las declaraciones de Iglesias a cuenta de la crisis en Venezuela. El dirigente de Podemos no tuvo reparos en decir públicamente que el Ministerio de Exteriores le había asegurado a su formación que fue un error reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país. El ministro en funciones, Josep Borrell, lo negó rotundo. Probablemente en el ánimo de Iglesias influyó también haberse enterado aquel día —el 1 de mayo, al parecer por la prensa— de que Sánchez había citado en La Moncloa a los líderes del PP y de Ciudadanos antes que a él.