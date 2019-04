La Virgen de la Cabeza vota por correo

En la foto, cola en la oficina de Correos de Andújar, este martes. En el vídeo, los vecinos cuentan el drama de la coincidencia de las elecciones con las fiestas. FOTO: S. T. | VÍDEO: ATLAS

“Cuando nos enteramos de la fecha de las elecciones, pensamos ‘Madre de Dios la que se nos viene encima”, confiesa José, cartero desde hace 30 años en Andújar (Jaén) mientras se dispone a repartir propaganda electoral el sábado santo. Y tenía razón, porque el voto por correo se ha disparado en esta ciudad del valle del Guadalquivir. “Calculo que se ha pedido 20 veces más”, dice a ojo y lo calca: uno de cada tres andujareños o iliturgitanos han pedido ejercer el voto antes de tiempo.

En la localidad, que alberga la antigua Koipe, suele haber 500 votos por correo —el 1,27% de un censo de 30.449 votantes—. “Este año han sido cerca de 10.000, de los que ya han votado 7.000”, precisa el lunes el alcalde, el socialista Paco Huertas. Como se ha ampliado un día el plazo, tienen hasta el 25 de abril para presentar la papeleta en Correos. El voto por correo ha aumentado un 2.000%, los 7.000 que ya han votado suponen un 17,7% más de lo normal y, de llegar a los 10.000, sería un 25%.

Qué vota Andújar En las elecciones generales de 2016, se abstuvieron 9.588 vecinos y la fuerza más votada fue el PP con 7.869 votos, seguida del PSOE (6.916) y de Ciudadanos y Podemos, casi empatados. Sin embargo, en las autonómicas del 2 de diciembre, no votaron 12.311 vecinos (el 41,09%) y venció el PSOE con 5.267 papeletas. El PP fue la segunda fuerza con 4.444 votos, antes de Ciudadanos (2.910), Vox (1.903) y Adelante Andalucía (1.740). En las locales de 2015, 11.355 iliturgitanos no fueron a las urnas y ganó el PSOE con 8.361 votos, seguido del PP con 7.083.

Los iliturgitanos y sus pueblos vecinos han convertido a Jaén en la segunda provincia con mayor voto por correo en relación con su censo el 28-A. Según los datos provisionales de la Oficina del Censo Electoral, que no desglosa por municipios, 40.321 jiennenses lo han solicitado, un 7,7%, solo superado por Álava, donde ha escalado a casi el 14%. "Lo del valle de Andújar sido espectacular", opina el director de delegación de Jaén, Antonio Morillas, que apunta a que en la provincia es tradicionalmente superior a la media nacional por los temporeros y los emigrantes.

La razón es que coincide con la fiesta grande. En Álava, el patrón San Prudencio ha creado un acueducto que va del 27 de abril al 1 de mayo. En Andújar, es fiesta del 26 al 29 de abril porque el último domingo del mes se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza “al menos desde 1505, cuando así lo establece el estatuto de la Cofradía matriz”, detalla el cronista oficial, Enrique Gómez.

En un pueblo en el que hasta los ateos gritan viva la Virgen de la Cabeza, la rueda de prensa del 15 de febrero en la que Pedro Sánchez adelantó los comicios fue “la más seguida de la historia”, según el alcalde. Una vez que se confirmó la noticia, “se oyeron todo tipo de propuestas, como pedir que se votara tres días antes o tres después hasta retrasar las fiestas”, recuerda Huertas.

“Es un hecho inédito en la historia de la fiesta”, anota el historiador, que explica que la romería se canceló algún año y se ha trasladado a primeros de mayo en varias ocasiones al coincidir con el Domingo de Resurrección. “Pero la fecha de Semana Santa se conoce un año antes. No se puede cambiar una fiesta así de un día para otro porque tiene que publicarlo el BOE”, recuerda el alcalde.

¿Se llegó a plantear suspender la romería? “Nunca, antes me tengo que ir de alcalde”, bromea el regidor. “Mi premisa era mantenerla y celebrar las elecciones, pero excede al ámbito municipal, por lo que nos pusimos a analizar si era viable”, explica el alcalde. Solo la romería moviliza a más de 700 personas —Guardia Civil, policía autonómica y nacional, Emergencias, Junta, Delegación, Parques Naturales al celebrarse en una zona protegida y Parques Nacionales, al ser de propiedad estatal las fincas del Lugar Nuevo y Selladores-Contadero por las que discurre la peregrinación—.

“El nudo gordiano era garantizar ambos eventos con normalidad y seguridad”, subraya el alcalde. La incertidumbre duró hasta el 12 de abril, cuando se anunció que la romería 2019 seguía en pie tras las reuniones de la junta de seguridad local y del plan del Cerro, que engloba a todas las administraciones, a la cofradía, a las peñas y carretas y a los Trinitarios, que gestionan el templo.

Una vez garantizada la romería, el 5 de marzo se abrió el plazo para pedir el voto previo y se produjo una derivada que nadie había previsto: cientos y cientos de votantes indignados a las puertas de un desbordado Correos. “Fue horrible”, admite José, el cartero. Una semana después el organismo habilitó la sede de la antigua Telégrafos y todo abril ha abierto "de 8.30 a 20.30". “También han contratado a tres personas y hemos trabajado el jueves santo”, añade el funcionario.

“Los primeros días fue un desastre”, sentencia Ernesto Rivillas, licenciado en Empresariales de 43 años que trabaja en la mielera Hipamiel. Rivillas, que planea dormir en una tienda en el Santuario y opina que “está muy reñido como para dejar de votar”, pidió el voto cuando ya se había aliviado la situación. Esperó una cola de 10 personas, pero todavía no ha podido votar. “El aviso de que habían intentado entregarme los documentos me llegó el lunes”, dice sobre un procedimiento “largo y engorroso” que se ha visto dificultado por las fiestas.

Huertas, que organiza su cuarta romería y que se presenta a la reelección en mayo, se confiesa sorprendido por semejante fervor electoral, que achaca al “comportamiento cívico del pueblo”. Sin embargo, Arancha González, profesora en el instituto Nuestra Señora de la Cabeza, apunta a razones más prosaicas: “Corrió por la calle y por WhatsApp el bulo de que si pedías el voto por correo, no te podían llamar a una mesa electoral, que es a lo que más se temía”. La fake news local ha llegado a la Oficina del Censo, donde su director aclara que la petición no supone un descarte automático, sino que una vez elegido “se puede alegar que se está de viaje, pero depende de lo que decida el juez”.

Son más de mil los andujareños entre presidentes, vocales y suplentes los que no podrán ir a la fiesta en 57 mesas, “aunque más de uno dice que pagará lo que sea, pero que a la romería va”, asegura González. Se enfrentarán a penas de prisión de tres meses a un año o a multas de seis a 24 meses cuya cantidad diaria establecerá un juez. Además, al ser un delito conlleva antecedentes.

José corrobora que estos días en el pueblo “se tenía más miedo al cartero que al demonio”. “Llamábamos al timbre y no nos abrían o contestaban que allí no era o que no vivía, nos los cruzábamos en el portal y nos decían, asustados, 'no vendrás a traerme nada, ¿verdad?”, relata el funcionario. “Pero hombre, Paco, cómo me haces esto, que yo te voté”, le dicen al alcalde por la calle, que recuerda que "fue por sorteo puro y duro”. “Me hicieron propuestas como hacer listas de voluntarios, o de necesitados, por los 60 euros de las dietas”, explica Huertas.

Encarni Morenas, administrativa de instituto, era de las pocas personas que “no temía la mesa como a un nublao” y le ha tocado. “Es la primera vez y justo este año, que puntería”, se ríe, para explicar que siempre ha ido al Cabezo menos este domingo. “Vamos con mi hermana pero su marido es guardia civil en la Comunidad Valenciana y trabaja”, lo que la desanimó. “Hablando con mi hermana le dije que si la Virgen quería hacer una obra de caridad, que la hiciera y me nombrara a mí y no a un pobrecillo que le fuera a fastidiar”, recuerda. Y en esas que su marido la llama y le dice que va a “ganar un dinerillo el 28-A”. “No me sorprendió ”, asegura esta mujer de 53 años, que cree que “la Virgen lo ha querido así”.

Como se acababa de enterrar a Cristo cuando ya se estaban colocando las luces de la romería, en Andújar ha habido “cero campaña y ambiente electoral nulo, ni un mitin”, lo que se suma a que el grueso de los electores ha votado antes de los debates y el resto quizá nunca lo haga. “En el pueblo se ha hablado de Correos, de las mesas y de si va a llover en la Virgen”, concluye Rivillas. ¿Cómo afectará a los resultados? Huertas admite no tener ni idea, aunque espera que no se repita la desmovilización de las autonómicas, al tiempo que propone al pueblo, cuna del autor de la música del himno nacional, de la ganadora del reallity Gran Hermano Duo y del lince ibérico, como banco de pruebas a los estudiosos de los procesos electorales.