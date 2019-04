Dos personas se protegen del agua con un paraguas en la plaza del Castillo de Pamplona el 7 de abril de 2018. En vídeo, la lluvia y el frío regresan con la primavera recién estrenada. JDIGES (efe) | atlas

Abril arranca con un drástico cambio del tiempo después de un marzo cálido que había desterrado la ropa de abrigo del armario. Las lluvias ya rompieron la tónica seca el pasado fin de semana en Canarias, Extremadura, Andalucía, Levante, este de Castilla-La Mancha y Aragón, pero el vuelco total se producirá a partir del miércoles, según alerta en una nota informativa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ese día se iniciará una fuerte caída de las temperaturas, que será de hasta 10 grados en el norte, acompañada de lluvias generalizadas, nevadas intensas en zonas de montaña y nieve en cotas bajas. Este paréntesis invernal en primavera durará al menos hasta el domingo en cuanto al frío, mientras que las lluvias continuarán a lo largo de la semana que viene, según avanza por teléfono uno de los portavoces de la Aemet, Rubén de Campo.

#AEMETInforma. Variación y valores previstos de t.🌡️mín. y máx. para los próximos días. El miércoles se inicia una bajada significativa. Si ya habías guardado el🧥, procura tenerlo a mano. 👁️➡️https://t.co/KuImbY6AqB pic.twitter.com/JDRHaOgvRl — AEMET (@AEMET_Esp) 1 de abril de 2019

La causa de este tiempo "más propio de febrero que de abril" en la Península y Baleares es la entrada de una masa de aire ártico. "Viene de cerca de Groenlandia y se acerca a la Península de forma muy rápida, lo que hará que conserve sus características frías al tiempo que cogerá mucha humedad, que se traducirá en chubascos y precipitaciones fuertes. Llega acompañada de vientos del norte, lo que multiplicará la sensación de frío", describe Del Campo. En Canarias, seguirá el tiempo inestable que comenzó hace unos días a causa de otro fenómeno, una DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos), con chubascos hasta el jueves, que pueden ser más intensos el martes en las islas de mayor relieve.

Zonas con #TemperaturaMáxima prevista igual o superior a 18ºC para las jornadas del jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de abril pic.twitter.com/hQuEQCApDk — CésarRgzBallesteros (@crballesteros) 31 de marzo de 2019

El miércoles, la masa ártica dejará chubascos intensos y tormentas en el extremo norte peninsular, los más fuertes en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja y el Pirineo aragonés, aunque también afectarán a Cataluña, Baleares y norte de Comunidad Valenciana. Las temperaturas bajarán mucho, un descenso que será "brusco y notable en el norte", donde se registrarán máximas de entre ocho y 10 grados menos que el día anterior. "En el norte de Castilla y León, Cantabria, Asturias, País Vasco y Navarra no van a llegar ni a los 10 grados", advierte Del Campo.

Las máximas estarán "hasta 10 grados por debajo de lo normal" en zonas de Asturias, noroeste de Castilla y león y del valle del Ebro. Sin embargo, será "un día de fuertes contrastes", ya que en el Levante las temperaturas estarán por encima de lo normal y se puede llegar a los 25º en Murcia y a los 23/24º en el valle del Guadalquivir. Regresarán las heladas nocturnas a zonas de montaña y a muchos puntos de la meseta Norte que, a estas alturas del año, pueden perjudicar a algunos cultivos. "En Soria se puede bajar a -4/-6º", precisa el portavoz. Con estas temperaturas, la cota de nieve se desplomará y podrá nevar al final del día a 500/600 metros en el entorno de la cordillera Cantábrica, en los Pirineos y zonas cercanas, en el sistema Ibérico y alrededores.

El jueves se acerca una borrasca asociada a un frente que se va a situar muy cerca de la Península. "Empezará lloviendo en Galicia y Asturias y a lo largo del día las lluvias se extenderán a Castilla y León. También podrá llover en el País Vasco, norte de navarra y Aragón y de Cataluña y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, seguirán igual de bajas donde se desplomaron el miércoles y se sumará a la bajada el sur, especialmente Murcia, Almería, Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha, donde se espera que caigan entre seis y ocho grados.

Las máximas se situarán entre tres y cinco grados por debajo de lo normal en general y entre cinco y 10 menos en el noroeste, norte de Navarra, valle del Ebro y norte de Aragón, mientras que las mínimas estarán en la mayor parte del interior entre cinco y 10 grados por debajo de lo que suele hacer a primeros de abril. El jueves helará en zonas de montaña, con -10º en Pirineos, y en la meseta Norte, donde se pueden rondar los -5º en Castilla y León. En zonas frías como el este de la provincia de Guadalajara, Teruel y el norte de Cuenca se pueden rozar los -8º.

El viernes será el peor día del temporal, pronostica Del Campo, que explica que el frente afectará a toda la Península, por lo que puede llover en todo el país, incluidos los dos archipiélagos. "Donde menos lluvia se espera es en el litoral sureste peninsular y donde más, en el norte de Extremadura, sur de Castilla y León, Cádiz y Málaga", añade. La nieve puede "caer de forma más extensa", aunque la incertidumbre es grande porque en primavera es "más complicado afinar".

"Puede nevar en la cordillera Cantábrica, Pirineos, sistemas Central, Ibérico y Béticos y también en muchas zonas de la meseta Norte, con una cota de nieve de 600 a 800 metros en el norte", según el meteorólogo. Si la cota cae a 600, nevaría en todas las capitales de Castilla y León, mientras que, si se queda en 800, la nieve solo afectaría a las zonas más altas. Los acumulados de nieve también dependerán de dónde se sitúe la cota. ¿Nevará en Madrid? "De momento, no parece porque la cota se va a quedar alta. Aunque va a llover, no va a hacer el frío suficiente", matiza Del Campo, que agrega que depende de dónde se acabe situando la borrasca y de la cantidad de frío que traiga.

El viernes siguen las temperaturas bajas y no se llegará a 18º salvo en algún punto de Murcia, Alicante, Baleares y sur de Canarias. "En la mitad oeste y zona centro, tendremos temperaturas máximas y mínimas entre 10 y cinco grados por debajo de lo normal", calcula Del Campo, que pone como ejemplo Madrid, donde hará 10/12º cuando lo normal es entre 17 y 22. "Estaremos ante un retroceso al invierno", concluye Del Campo, que recuerda el dicho de que "al invierno no se lo come el lobo".

El fin de semana "seguirá lloviendo en la mayor parte del país", con un sábado "muy lluvioso, donde menos en el extremo oeste porque el frente se irá retirando". En principio subirán "un poco" las temperaturas de cara al fin de semana, por lo que también lo hará la cota de nieve. "Pero todavía es posible que nieve en zonas de la meseta", añade. Las heladas se repetirán el viernes, el sábado y el domingo. De cara a la semana que viene, Del Campo vaticina que seguirán las lluvias, pero las temperaturas tenderán a normalizarse.