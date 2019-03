El hacedor en la sombra de las listas del PSOE

Nada dado a los focos, Santos Cerdán (Pamplona, 1969) ha sido el gran protagonista en la sombra, tan discreto que es anónimo para el gran público, de las últimas semanas de vértigo en las que el PSOE ha elaborado sus listas.

Prueba de la confianza absoluta del presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, y de José Luis Ábalos, secretario de Organización, es que el sábado por la noche, cuando faltaban menos de 12 horas para que el comité federal ratificara las candidaturas por unanimidad, le tocó el marrón de comunicar a las federaciones de Andalucía y Aragón cómo quedaban las listas en las provincias donde no fueron consensuadas con Ferraz. “Confío plenamente en él, es leal, serio”, explica Ábalos. El número tres del PSOE no tiene reparos en destacar cómo, mientras él compagina sus funciones de partido con el Ministerio de Fomento, “quien lleva el día a día” en Ferraz es Cerdán. “Es el ejecutor”, sentencia.

Por eso mismo, estos días no han faltado dirigentes territoriales que han lamentado haberlo tratado con condescendencia en el pasado cuando aún no sabían de su verdadero poder. Su trato afable sorprende a quienes le subestiman y esperan llevarse de calle las negociaciones, admiten miembros de las federaciones regionales. “Si te da su palabra, la cumple siempre. Con él se puede llegar a acuerdos, pero no porque se doble fácilmente, sino porque sabes que el acuerdo se va a cumplir”, resalta Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. En la dirección de los socialistas andaluces se dividen entre quienes consideran que no ha cedido y ha sido muy testarudo y quienes creen, pese a mantener posiciones distanciadas con la línea oficial del sanchismo, que es un “tipo razonable y nada sectario”.

Ex secretario de organización de Navarra, Cerdán fue de los primeros cuadros del PSOE que respaldaron a Sánchez. Se mantuvo firme en una reunión con otros compañeros que se inclinaron por Patxi López en las primarias. Su implicación en el proceso le convirtió en el hombre del día cuando la candidatura de Sánchez entregó los avales: 57.369, muy cerca de los de Díaz (63.610). En las puertas de Ferraz, mientras se metía en un taxi, ya daba por ganadas las primarias.

Resueltas las listas, y si la preparación de la campaña lo permite, le gustaría darse a la lectura. Patria, de Fernando Aramburu, fue el último libro que leyó. La temática le tocaba muy de cerca: Cerdán llevó escolta una década.